Dončić napravio haos na sjednici NSRS: Gađao Stevandića papirom

Samostalni poslanik Radoslav Dončić udaljen je iz skupštinske sale, nakon što ga je predsjednik Parlamenta Nenad Stevandić nekoliko puta upozoravao da se udaljava od tačke dnevnog reda.

Naime, Dončić je gađao papirom Stevandića nakon što je rekao da je Dončić "lažni borac prve kategorije".

"Vi ste jedna osoba nevjerovatna, ničija nije do zore, ali evo, vidjećemo", rekao je Dončić.

Dončić je, zatim, prišao govornici.

"Đubre jedno", rekao je Dončić.

Nakon toga je udaljen iz sale skupštine.

