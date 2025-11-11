Logo
Poznato kad će se održati posebna sjednica Vlade o stanju u "Elektroprivredi"

11.11.2025

11:53

Познато кад ће се одржати посебна сједница Владе о стању у "Електропривреди"
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas na konferenciji za novinare da bi u četvrtak trebalo da bude održana posebna sjednica Vlade Srpske o stanju u Elektroprivredi.

Minić je komentarisao i preduzeće RiTE "Ugljevik", te istakao da bi otkup koncesije od Komsar enerdžija trebao bi da bude završen u narednih nekoliko dana.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Imovina pripada entitetima, prijedlozi u suprotnosti sa Dejtonom ruše BiH

Vlada Republike Srpske

posebna sjednica

