Budimir: Izbori za odbranu državnosti Srpske

Izvor:

SRNA

11.11.2025

12:34

Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir poručio je da su prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske - izbori za odbranu državnosti Srpske.

Budimir je naveo da se bira između dvije opcije, jedne koja je odlučila da budućnost ima Republika Srpska i druga koja je odlučila da budućnost ima BiH.

"Zato je važno da javnost zna da moramo konstantno da se borimo za Republiku Srpsku i da to moraju biti ljudi poput profesora /Siniše/ Karana koji je provjerena ličnost i koji je život posvetio odbrani Republike Srpske i njenih institucija", rekao je Budimir novinarima u Banjaluci.

On je ocijenio da Srbi u BiH bez takvih ljudi nemaju budućnost.

Budimir je dodao da ovaj proces treba da bude završen tako što će se pokazati da nijedna istitucija na nivou BiH ne može da bude iznad institucija Srpske.

"Ono što je uradio Ustavni sud BiH je pokazatelj da se konstantno izvodi pravno nasilje nad srpskim narodom, institucijama Srpske i da ćemo, ako to dopustimo u narednom periodu, imati potpuno urušavanje ustavnog poretka i gubljenje konstitutivnosti srpskog naroda", naglasio je Budimir.

On je ocijenio da je to budućnost ako Republika Srpska bude prepuštena onima koji ne vide da unutar BiH, koja zloupotrebljava institucije, srpski narod nema budućnost.

