Budimir i Kostrešević obišli Centar za obuku

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević posjetili su danas Centar za obuku policijskih službenika u Zalužanima, koji predstavlja jedinstven centar i sjedište nekoliko operativnih uprava MUP-a.

Budimir i Kostrešević razgovarali su sa načelnikom Centra Vedranom Simićem o radu i kapacitetima Centra, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Simić je informisao ministra da su instruktori Centra za obuku od 2017. godine kada je osnovan do danas organizovali za 6.200 policijskih službenika različite obuke - alpinističke, vatrene, snajperske, taktičke, za policijske konjanike, kontrolu masa, VIP obuke, kao i obuke za pripadnike SAJ-a Žandarmerije, ali i obuke predstavnika drugih policijskih agencija za sprovođenje zakona i pripadnike Oružanih snaga BiH.

Ministar je upoznat i sa aktivnostima koji se preduzimaju na održavanju svih objekata, terena i uopšte svih površina koje se nalaze na 70 hektara, koliko obuhvata Centar za obuku, kao i aktivnostima koji se preduzimaju na polju bezbjednosti istog.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju specijalističkih obuka, kao i preduslovima koji su neophodni za njihovu realizaciju.