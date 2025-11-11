Logo
Budimir i Kostrešević obišli Centar za obuku

ATV

11.11.2025

14:37

0
Будимир и Кострешевић у Центру за обуку
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević posjetili su danas Centar za obuku policijskih službenika u Zalužanima, koji predstavlja jedinstven centar i sjedište nekoliko operativnih uprava MUP-a.

Budimir i Kostrešević razgovarali su sa načelnikom Centra Vedranom Simićem o radu i kapacitetima Centra, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Simić je informisao ministra da su instruktori Centra za obuku od 2017. godine kada je osnovan do danas organizovali za 6.200 policijskih službenika različite obuke - alpinističke, vatrene, snajperske, taktičke, za policijske konjanike, kontrolu masa, VIP obuke, kao i obuke za pripadnike SAJ-a Žandarmerije, ali i obuke predstavnika drugih policijskih agencija za sprovođenje zakona i pripadnike Oružanih snaga BiH.

Ministar je upoznat i sa aktivnostima koji se preduzimaju na održavanju svih objekata, terena i uopšte svih površina koje se nalaze na 70 hektara, koliko obuhvata Centar za obuku, kao i aktivnostima koji se preduzimaju na polju bezbjednosti istog.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju specijalističkih obuka, kao i preduslovima koji su neophodni za njihovu realizaciju.

Željko Budimir

Siniša Kostrešević

Komentari (0)
