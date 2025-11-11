Košarac: "Trojka" i opozicija predlažu probosanskog šegrta, a ne pregovarača sa EU

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da federalna "trojka" i opozicija /u/ Republici Srpskoj u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predlažu pregovarača sa EU po volji Kristijana Šmita jer su se "čvrsto opredijelili za pakt sa okupatorom".

Košarac je ocijenio da oni ne predlažu glavnog pregovarača sa EU, već "glavnog šegrta u probosanskoj kancelariji, koji će po pamet ići u okupatorovu jazbinu na sarajevskoj adresi Emerika Bluma jedan".

"Jasno je da predlažu Šmitovog pregovarača. Ono što Šmit želi, na Šmitovcima je da realizuju. Čvrsto su se opredijelili za pakt sa okupatorom, umjesto da na legalan i legitiman način, u skladu sa Ustavom BiH, zakonima i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU SSP, biramo glavnog pregovarača", napisao je Košarac na "Instagramu".

Svijet Procedura na aerodromima više nije ista

On ukazuje da za "trojku" ovo nije iznenađujuće jer odavno "vežu konja gdje im aga kaže", ali i ističe da je poražavajuće da opozicija /u/ Srpskoj objeručke prihvata takvo djelovanje, koje ignoriše stavove institucija Republike Srpske.

"Kandiduju one koji su se obećali i koji Šmita smatraju glavnim šefom, počev od onih koji su bili klasični pozeri u diplomatsko-konzularnoj mreži i obavljali administrativno-tehničke poslove u pojedinim kabinetima, do onih koji su bili prepoznatljivi kao omiljeni kadar Sarajeva, kojima su stranci oprali prošlost i biografije, a onda su ušli pod skute političkom Sarajevu i bili u funkciji probosanskih politika", naveo je Košarac.

On je napominje da su, dok su bili na pozicijama u Sarajevu, u potpunosti ignorisali mišljenja i stavove institucija Republike Srpske i da je iluzorno očekivati da bi se na poziciji glavnog pregovarača drugačije ponašali.

Košarac smatra da bi opozicionari iz Srpske i "trojka" nastavili da zastupaju interese okupatora Šmita, političkog Sarajeva i određenih zapadnih ambasada.

Svijet Šokantno priznanje: Francuska se priprema za rat

Prema njegovom mišljenju, oni bi bili dopuna probosanskoj ideologiji, u potpunosti odstupajući od interesa Republike Srpske i srpskog naroda.

"To je politika koju SNSD ne podržava i nikada neće podržati. Mi beskompromisno stojimo uz politike institucija Republike Srpske i provodimo ih na zajedničkom nivou", naveo je Košarac, koji je i član Predsjedništva SNSD-a.