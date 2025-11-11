Logo
Vipotnik: Srpska uskladila zakonodavstvo sa EU kada je riječ o bezbjednom upravljanju hemikalijama

Izvor:

SRNA

11.11.2025

15:57

Republika Srpska je u procesu evropskih integracija napravila značajne pomake u odnosu na ostatak BiH kada je riječ o bezbjednom upravljanju hemikalijama i uskladila je svoje sa zakonodavstvom EU, rekla je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Srpske Vesna Vipotnik.

''To smo učinili ne samo da bismo ispunili neke formalne zahtjeve, nego da stvorimo jasno, otvoreno i sigurno okruženje i unaprijedili zdravnje stanovnika'', rekla je Srni Vipotnikova, koja je danas u Banjaluci otvorila Konferenciju o održivosti, regulativama i biznis-potencijalu na zapadnom Balkanu.

Ona je istakla da Ministarstvo zdravlja i socijalne zašptite podržava svaku inicijativu koja unapređuje sigurnu upotrebu hemikalija u Republici Srpskoj, unapređuje zdravlje stanovnika i održivi razvoj Srpske.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Republika Srpska

Vipotnik: Narodna skupština - garant suvereniteta i trajanja Srpske

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske Denis Stevanović istakao je značaj održavanja Konferencije, te naglasio da je održivi razvoj budućnost.

''Fond je značajna institucija u procesu zelene tranzicije i realizovao je projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i zaštitu životne sredine'', rekao je Stevanović.

Sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije Dragan Stevanović rekao je da izvoz hemikalija i hemijskih proizvoda iz Srpske u EU u protekle tri godine raste u prosjeku za 11,5 odsto.

''To se mora smatrati kao jedna velika šansa'', rekao je Stevanović i dodao da je hemijska induistrija EU u protekle tri godine izgubila ogromne kapacitete.

ОЦ Јахорина

Republika Srpska

Vlada Srpske preuzima dug Olimpijskog centra ''Jahorina''

Konferencija se održava u organizaciji Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske, Privredne komore Srpske i "Eko-zone" iz Banjaluke i okuplja stručnjake, donosioce odluka, predstavnike regulatornih organa, investitore i poslovne lidere iz Republike Srpske, Srbije i regiona.

Otvaranju konferencije je prisustvovao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, a učešće u radu konferencije će uzeti i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

