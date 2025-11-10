Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan razgovarali su sa građanima u Rogatici.

- Ne postoji manje važan dio naše zemlje - svako mjesto i svaki čovjek jednako su važni - naveo je Dodik.

- To je lice Republike Srpske koju gradimo: porodična, vrijedna, ponosna. Ne postoji manje važan dio naše zemlje - svako mjesto i svaki čovjek jednako su važni. Takvu Republiku čuvamo i takvu Republiku biraćemo 23. novembra - glasom za Sinišu Karana - poručio je Dodik.

Dodik je istakao da će kandidat SNSD-a na prijevremenim predsjedničkim izborima Siniša Karan slijediti politiku uspjeha.

U Rogatici, u firmi POWER d.o.o., vidi se prava snaga moderne Republike Srpske.

Radoslav Đerić i firma počeli su sa tri radnika - danas zapošljavaju dvije stotine ljudi u proizvodnji i prodaji.



To je lice Republike Srpske koju gradimo: porodična, vrijedna, ponosna.

Podsjetio je da je opoziciji u Republici Srpskoj nuđen razgovor o saradnji, ali da su opozicione stranke izabrale da se priklone Sarajevu.

- Mi ćemo nastaviti da se borimo. SNSD je vladajuća partija. Ovdje vidim da smo većina i važno je da izađete na izbore i glasate za Karana - rekao je Dodik.

Razgovor sa građanima održan je u Kino sali Rogatica.