Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

Izvor:

Agencije

10.11.2025

16:29

Komentari:

0
Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу
Foto: X / MiloradDodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan razgovarali su sa građanima u Rogatici.

- Ne postoji manje važan dio naše zemlje - svako mjesto i svaki čovjek jednako su važni - naveo je Dodik.

- To je lice Republike Srpske koju gradimo: porodična, vrijedna, ponosna. Ne postoji manje važan dio naše zemlje - svako mjesto i svaki čovjek jednako su važni. Takvu Republiku čuvamo i takvu Republiku biraćemo 23. novembra - glasom za Sinišu Karana - poručio je Dodik.

Dodik je istakao da će kandidat SNSD-a na prijevremenim predsjedničkim izborima Siniša Karan slijediti politiku uspjeha.

Podsjetio je da je opoziciji u Republici Srpskoj nuđen razgovor o saradnji, ali da su opozicione stranke izabrale da se priklone Sarajevu.

- Mi ćemo nastaviti da se borimo. SNSD je vladajuća partija. Ovdje vidim da smo većina i važno je da izađete na izbore i glasate za Karana - rekao je Dodik.

Razgovor sa građanima održan je u Kino sali Rogatica.

