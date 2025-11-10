Runić: Uvjerena sam u Karanovu pobjedu

Načelnik drvarske opštine Dušica Runić pružila je punu podršku kandidatu SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniši Karanu uoči predstojećih izbora, izražavajući uvjerenje da će na novoj funkciji snažno nastaviti politiku podrške zapadnokrajiškim opštinama, a posebno Drvaru.

Runićeva je istakla da u Drvaru vlada uvjerenje da će građani Republike Srpske prepoznati odgovornost, iskustvo i stabilnost koje Karan pokazuje u svom političkom i profesionalnom djelovanju.

"Uvjerena sam u Karanovu pobjedu. Narod Republike Srpske je uvijek znao da izabere put koji vodi sigurnosti, stabilnosti i jedinstvu", navela je Runićeva, koja je i član Glavnog odbora SNSD-a.

Ona je dodala da Karan iza sebe ima iskustvo, odgovornost i konkretne rezultate, a da uz njega stoji i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Sigurna sam da će građani prepoznati ove vrijednosti i dati mu svoju podršku", istakla je Runićeva.

Ona je ukazala da Drvar, kao sredina koja njeguje snažne veze sa institucijama Republike Srpske i Srbijom, očekuje nastavak saradnje i podrške ključnim razvojnim projektima.

"Naša opština je u prethodnim godinama imala snažnu podršku iz Republike Srpske i Srbije. Uvjerena sam da će i ubuduće taj kontinuitet biti sačuvan. Vjerujem da će Karan, kao predsjednik, snažno nastaviti politiku podrške zapadnokrajiškim opštinama, a posebno Drvaru, koji je strateški važan za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima", istakla je Runićeva.

Ona je dodala da izbori u Republici Srpskoj imaju poseban značaj i za opštinu Drvar, s obzirom na veliki broj njenih stanovnika koji imaju pravo glasa u Srpskoj.