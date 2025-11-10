Logo
Large banner

Runić: Uvjerena sam u Karanovu pobjedu

Izvor:

SRNA

10.11.2025

14:01

Komentari:

0
Рунић: Увјерена сам у Каранову побједу

Načelnik drvarske opštine Dušica Runić pružila je punu podršku kandidatu SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniši Karanu uoči predstojećih izbora, izražavajući uvjerenje da će na novoj funkciji snažno nastaviti politiku podrške zapadnokrajiškim opštinama, a posebno Drvaru.

Runićeva je istakla da u Drvaru vlada uvjerenje da će građani Republike Srpske prepoznati odgovornost, iskustvo i stabilnost koje Karan pokazuje u svom političkom i profesionalnom djelovanju.

"Uvjerena sam u Karanovu pobjedu. Narod Republike Srpske je uvijek znao da izabere put koji vodi sigurnosti, stabilnosti i jedinstvu", navela je Runićeva, koja je i član Glavnog odbora SNSD-a.

Ona je dodala da Karan iza sebe ima iskustvo, odgovornost i konkretne rezultate, a da uz njega stoji i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Sigurna sam da će građani prepoznati ove vrijednosti i dati mu svoju podršku", istakla je Runićeva.

Ona je ukazala da Drvar, kao sredina koja njeguje snažne veze sa institucijama Republike Srpske i Srbijom, očekuje nastavak saradnje i podrške ključnim razvojnim projektima.

свети врачеви

Hronika

U bolnicu u Bijeljini dovezen muškarac sa prostrelnom ranom glave

"Naša opština je u prethodnim godinama imala snažnu podršku iz Republike Srpske i Srbije. Uvjerena sam da će i ubuduće taj kontinuitet biti sačuvan. Vjerujem da će Karan, kao predsjednik, snažno nastaviti politiku podrške zapadnokrajiškim opštinama, a posebno Drvaru, koji je strateški važan za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima", istakla je Runićeva.

Ona je dodala da izbori u Republici Srpskoj imaju poseban značaj i za opštinu Drvar, s obzirom na veliki broj njenih stanovnika koji imaju pravo glasa u Srpskoj.

Podijeli:

Tagovi:

Dušica Runić

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У болницу у Бијељини довезен мушкарац са прострелном раном главе

Hronika

U bolnicu u Bijeljini dovezen muškarac sa prostrelnom ranom glave

2 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

2 h

0
Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

Republika Srpska

Predviđene subvencije od 250.000 KM domovima penzionera Banjaluka i Trebinje

2 h

0
Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

Svijet

Horor: Uhapšena majka, tukla bebu staru 6 mjeseci

2 h

0

Više iz rubrike

Каран и Додик у Станарима

Gradovi i opštine

Dodik i Karan na sastanku sa rukovodstvom Elektrane u Stanarima

23 h

0
Драгана Шњегота, научница из Српца

Gradovi i opštine

Mlada naučnica iz Srpca krenula tragom vuka

1 d

0
Додик са грађанима у шетњи Теслићем

Gradovi i opštine

Dodik sa građanima u šetnji Teslićem

1 d

0
Додик и Каран у Теслићу

Gradovi i opštine

Dodik i Karan u Tesliću

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Stanivuković namontirao izjavu Željke Cvijanović, stiže tužba

16

29

Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

16

27

Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

16

22

"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

16

07

Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner