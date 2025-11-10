Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra tokom većeg dijela dana biće pretežno oblačno, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 16 stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti pretežno oblačno, na jugu sunčano, a od prijepodneva sunčanije i toplije uz umjereno naoblačenje na zapadu koje će se tokom dana premiještati ka istoku i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije popodne razvedravanje od sjeverozapada, dok će uveče biti pretežno vedro uz novo formiranje magle.

Duvaće slab vjetar, u višim predjelima i u Hercegovini slab do umjeren, promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha od dva do osam, a maksimalna od 11 do 16 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je oblačno, sa kišom na području Hercegovine, te centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperature vazduha izmjerene u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Han Pijesak četiri, Kneževo i Čemerno pet, Mrkonjić Grad i Sokolac šest, Kalinivik, Srbac i Novi Grad sedam, Gacko, Ribnik, Srebrenica, Prijedor, Drinić, Banjaluka, Šipovo, Jajce, Sarajevo i Tuzla osam, Mrakovica, Doboj, Bijeljina, Bugojno, Sanski Most i Zenica devet, Višegrad, Rudo i Bihać 10, Foča i Drvar 11, Mostar 12, Livno 13, Bileća 14, a Trebinje 15 stepeni Celzijusovih.