Prebačen 31 milion - počinje isplata građanima

Izvor:

ATV

10.11.2025

10:03

Пребачен 31 милион - почиње исплата грађанима
Foto: ATV

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za oktobar.

Ukupan iznos za ove namjene je 31.068.780,88 KM.

Олга Даниловић

Tenis

Izašla nova VTA lista, evo na kom mjestu je Olga Danilović

Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći), kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.302.704,41 KM.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Dok god je Tramp predsjednik neće biti sankcija Mađarskoj

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopštilo je Federalno ministarstvo finansija.

Tag:

invalidnine

