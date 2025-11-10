Prebačen 31 milion - počinje isplata građanima

Izvor:
10.11.2025
Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za oktobar.
Ukupan iznos za ove namjene je 31.068.780,88 KM.
Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći), kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.302.704,41 KM.
Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopštilo je Federalno ministarstvo finansija.
