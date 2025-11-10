Logo
U piletini iz BiH pronađena salmonela

Izvor:

ATV

10.11.2025

09:10

У пилетини из БиХ пронађена салмонела

U pošiljci zamrznutih pilećih prsa iz Bosne i Hercegovine otkrivena je bakterija Salmonela Mbandaka, objavio je Evropski sistem brzog uzbunjivanja za hranu (RASFF).

Pošiljka je zaustavljena na granici Hrvatske i vraćena pošiljaocu, a proizvodi nisu stigli do tržišta Evropske unije, prenose hrvatski mediji.

Полиција Хрватска

Region

Češki turista poginuo u teškoj nesreći, motociklisti se bore za život

Ovo nije prvi slučaj salmonele u piletini iz Bosne i Hercegovine. Prethodno je otkrivena i 2021. godine te 2024. godine.

Prošle godine na hrvatskoj granici uništene su kruške iz Bosne i Hercegovine zbog ostataka zabranjenog pesticida fosmeta, objavio je RASFF.

илу-коса-18092025

Savjeti

Japanska metoda pranja kose garantuje bujnost i sjaj

I posljednji slučaj ponovo je otvorio pitanje sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovine, budući da prošle godine laboratorijska kontrola ostataka pesticida nisu bila moguća zbog administrativnih prepreka.

