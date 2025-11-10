U piletini iz BiH pronađena salmonela

Izvor:
ATV
10.11.2025
09:10
U pošiljci zamrznutih pilećih prsa iz Bosne i Hercegovine otkrivena je bakterija Salmonela Mbandaka, objavio je Evropski sistem brzog uzbunjivanja za hranu (RASFF).
Pošiljka je zaustavljena na granici Hrvatske i vraćena pošiljaocu, a proizvodi nisu stigli do tržišta Evropske unije, prenose hrvatski mediji.
Ovo nije prvi slučaj salmonele u piletini iz Bosne i Hercegovine. Prethodno je otkrivena i 2021. godine te 2024. godine.
Prošle godine na hrvatskoj granici uništene su kruške iz Bosne i Hercegovine zbog ostataka zabranjenog pesticida fosmeta, objavio je RASFF.
I posljednji slučaj ponovo je otvorio pitanje sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovine, budući da prošle godine laboratorijska kontrola ostataka pesticida nisu bila moguća zbog administrativnih prepreka.
