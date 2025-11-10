Logo
Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Izvor:

ATV

10.11.2025

08:56

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
Foto: ATV

Iako uz prolazna i jača zahlađenja, prvu dekadu novembra 2025. obilježile su natprosječno visoke vrijednosti temperatura vazduha.

One su na sjeveru BiH, usljed izraženijeg južnog visinskog strujanja, prvih dana tekućeg mjeseca lokalno dostizale do 24 stepena Celzijusa.

Ni u drugoj dekadi, prema trenutnim pokazateljima, nemamo naznaka za jače zahlađenje na području BiH, koje bi uslovilo zimske vremenske prilike, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Nedim Sladić.

Natprosječno topao period se nastavlja, iako često zamaskiran u niskim oblacima i magli po kotlinama i riječnim tokovima. Razlog je uticaj polja anticiklona i zarobljenog hladnog vazduha, te visoke relativne vlage usljed slabijeg Sunčevog zračenja tipičan za ovo doba godine, ali i nedostatka vjetra.

породица-дјеца-29082025

Porodica

Kada birate ime za dijete, trebalo bi da imate ove stvari na umu

"Sagledavanjem raznih globalnih parametara opšte cirkulacije, prije svega trenutne aktivne Madden-Julian oscilacije (MJO) i njenog prelaza u fazu 6, te očekivanom tranzicijom prema negativnoj fazi sjevernoatlantske oscilacije (NAO-), poslije suvog perioda koji starta od utorka, možemo očekivati češće padavinsko razdoblje u drugoj polovini mjeseca. Pogotovo u periodu na prelazu iz druge na treću dekadu mjeseca novembra, usljed prognozirane pojačane ciklonalne aktivnosti nad područjem Mediterana i južnog visinskog strujanja, s kojim bi u naše krajeve pristizao razmjerno topao, ali vlagom bogat vazduh", objašnjava Sladić.

Prema njegovim riječima, dugotrajniji periodi natprosječno toplog vremena obično “nadvladaju” hladnije članove skupovne (ensemble) prognoze. Zato pogled u period poslije 14 dana, po trenutnim faktorima i dalje nije previše optimističan za pojavu snijega u nizinama BiH.

Samim tim, većina nizinskih predjela će, po ko zna koji put, ponovo probiti uobičajene “rokove” prosječne prve pojave snijega sezone.

Tag:

Vremenska prognoza

