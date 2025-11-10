Kakvo vrijeme nas danas očekuje?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i svežije, u Hercegovini, Semberiji i na istoku sa kišom, a poslije podne i uveče padavine će prestati.

Uveče u Hercegovini vedro, u ostalim krajevima će se zadržati oblačno, ali suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare i pojačana bura.

Maksimalna temperatura vazduha od osam do 12, na jugu do 15, u višim pred‌jelima od šest stepeni celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Kneževo i Han Pijesak četiri, Bihać, Novi Grad, Prijedor i Drinić pet, Mrkonjić Grad, Sanski Most, Sokolac i Kalinovik šest, Banjaluka sedam, Doboj, Bijeljina, Gacko, Sarajevo, Tuzla, Zenica i Srebrenica osam, Višegrad i Foča devet, Bileća 11, Trebinje i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.