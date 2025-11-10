Logo
Large banner

Kakvo vrijeme nas danas očekuje?

10.11.2025

08:17

Komentari:

0
Какво вријеме нас данас очекује?
Foto: pexels/vee terzy

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i svežije, u Hercegovini, Semberiji i na istoku sa kišom, a poslije podne i uveče padavine će prestati.

Uveče u Hercegovini vedro, u ostalim krajevima će se zadržati oblačno, ali suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare i pojačana bura.

Maksimalna temperatura vazduha od osam do 12, na jugu do 15, u višim pred‌jelima od šest stepeni celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno.

беба-09092025

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Kneževo i Han Pijesak četiri, Bihać, Novi Grad, Prijedor i Drinić pet, Mrkonjić Grad, Sanski Most, Sokolac i Kalinovik šest, Banjaluka sedam, Doboj, Bijeljina, Gacko, Sarajevo, Tuzla, Zenica i Srebrenica osam, Višegrad i Foča devet, Bileća 11, Trebinje i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У Српској рођено 26 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

2 h

0
Магла смањује видљивост

Društvo

Magla smanjuje vidljivost

2 h

0
Малишани у БиХ пролазе кроз компликован процес да пронађу дом, лани усвојено 25 д‌јеце

Društvo

Mališani u BiH prolaze kroz komplikovan proces da pronađu dom, lani usvojeno 25 d‌jece

2 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Danas slavimo drugog Svetog Arsenija Sremca: Uradite jedno da zaštitite sebe i bližnje

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

10

08

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

10

06

Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner