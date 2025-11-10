Budite svjesni: Upaljen alarm za BiH

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno. Kiša pada na području Hercegovine, centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne.

Žuti meteoalarm upaljen je danas za područje Trebinja zbog najavljenih obilnih padavina.

Auto-moto Fatalna greška prilikom odmrzavanja vjetrobrana: Dovoljan je jedan korak da izbjegnete štetu

"BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju usljed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila usljed vode", glasi upozorenje.

Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme. Kiša će padati na području Hercegovine, centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U noći na utorak na jugu zemlje razvedravanje. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 16 stepeni. U Sarajevu oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.

Svijet Decenijama glumila da je slijepa, razlog je nevjerovatan

U utorak, na jugu vedro. U većem dijelu zemlje prije podne dosta niske oblačnosti. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 9. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje do 17 stepeni.

U srijedu, sunčano u većem dijelu zemlje. Prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na sjeveru zemlje biće magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17 stepeni.

U četvrtak, sunčano u većem dijelu zemlje. Prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na sjeveru zemlje biće magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni.

Društvo U piletini iz BiH pronađena salmonela

U petak, pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na sjeveru zemlje biće magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.