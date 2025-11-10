Šta su sve ljekari u Srpskoj vadili iz pacijenata: Od kašika i proteza do crva!

Dijelovi zubnih proteza, bubice, staklo, kuglice stiropora, pa čak i kašike, samo su neki od predmeta koje su doktori u Republici Srpskoj odstranili iz ljudskog organizma. Iako zvuči začuđujuće, ovakvi slučajevi nisu rijetkost u ordinacijama.

Najneobičniji predmeti, koji, iz ko zna kojih razloga, završe u tijelu odraslih ili djece, pojedince dovede do hirurškog stola. U bolnicama u Srpskoj ljekari su vadili strane predmete iz ušiju, grla, nosa, oka, pa čak i iz abdomena.

Prema podacima Bolnice Zvornik najčešći pacijenti su djeca koja iz radoznalosti svakakve predmete guraju u uši ili nos, dok se kod odraslih to često dešava zbog neodgovornosti.

- Među neuobičajenim predmetima izvađenih iz tijela odraslih pacijenata u našoj ustanovi je i čačkalica izvađena iz digestivnog trakta, a koja je izazvala oštećenje crijeva - kazali su iz zvorničke bolnice za "Glas Srpske".

Naveli su da su ljekari intervenisali i kod pacijenata kod kojih su u nosevima nalazili kockice, perlice, grašak i slične male predmete.

- Na intervencijama često se iz uha odstranjuje vata od štapića, bijeli luk, tzv. bubice koje se najčešće nalaze kod studenata. Bilo je slučajeva vađenja stakla iz oka, kao i krpelja na kapku. U grlu se često zaglavi riblja kost - dodali su iz ove bolnice.

Ističu da su kod pojedinih zapuštenih pacijenata zabilježeni i slučajevi prisustva crva u srednjem uhu, najčešće u sklopu nekrotičnih procesa kod tumora.

Kada su u pitanju djeca, ističu da su u tim slučajevima imali intervenciju gdje je dijete progutalo maticu, tačnije dio šarafa, kao i dijete koje je imalo komad stakla zaboden u oko.

- Važno je napomenuti da prisustvo stranog tijela u donjim disajnim putevima može predstavljati ozbiljnu, po život opasnu situaciju - rekli su iz Bolnice Zvornik.

Tokom prethodne godine, kako su kazali, zabilježen je slučaj pacijenta koji se javio sa bolovima u abdomenu izazvanim progutanom kosti.

- U hitnoj hirurškoj intervenciji uklanjanja kosti, koja je izazvala oštećenje crijeva, pronađen je i parazit "čovječija glista" (Ascaris lumbricoides) dužine preko 20 centimetara. Parazit je uspješno uklonjen, upućen na analizu, a pacijentu je propisana adekvatna terapija - kazali su iz bolnice.

Doktori dobojske bolnice "Sveti apostol Luka" takođe su se susretali sa neobičnim predmetima koji su "zaglavili" u ljudskom organizmu. Kako su naveli, najčešće su uklanjali metalne predmete, kamenčiće, plastične predmete, kosti, zube, dijelove zubnih proteza, insekte, kuglice stiropora, komadiće hrane i novac.

U Službi za oftalmologiju, kako su naveli iz ove bolnice, najčešća strana tijela koja završe u oku su razni insekti, opiljci drveta i slično.

- Kada je riječ o djeci rijetko se sreću strana tijela, ali kada dođu na intervenciju to su obično strana tijela na rožnjači ili konjuktivi - rekli su iz dobojske bolnice za "Glas" i dodali da su imali slučaj starije pacijentkinje sa uznapredovalim karcinomom okoočne regije, gdje su u rani nađeni crvi.

Iz bolnice "Sveti apostol Luka" ističu da su se ljekari u Službi za hirurgiju najčešće u pacijentima "otkrivali" kovanice i šnalice i to u dječijem uzrastu.

- Kod odraslih pacijenata su vađeni veći predmeti kao na primjer kašika. Kada je riječ o službi za uho, grlo, nos i maksilofacijalnu hirurgiju uklanjaju se strana tijela iz nazofarinksa, orofarinksa, hipofariksa, usne duplje, ždrijela i jednjaka - kazali su iz ove ustanove.

KOMPLIKACIJE

Iz Bolnice Zvornik su poručili da zbog neblagovremenog javljanja u zdravstvenu ustanovu mnogi pacijenti mogu imati različite posljedice, od infekcija i nekroze okolnog tkiva, do smrtnih ishoda, u zavisnosti od vrste i lokalizacije stranog tijela.

- Moguće komplikacije uključuju smetnje u disanju, oštećenje vida, upalu rožnjače i druge ozbiljne posljedice - naveli su iz ove bolnice.