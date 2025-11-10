Logo
Lovac iz BiH preživio napad mečke: Skočila je na mene

Izvor:

ATV

10.11.2025

09:28

Komentari:

0
Един Вејзовић
Foto: Fejsbuk

U jutarnjim satima 9. novembra desila se nesvakidašnja situacija kada je lovca iz BiH Edina Vejzovića napao medvjed.

Sve se desilo na obroncima planine Konjuh, na lokalitetu Mramor, planinarskoj stazi - "Borinoj stazi"

Prema njegovom svjedočenju, Vejzović je ugledao dva medvjeda iznad šumske staze, od kojih se veća životinja - kasnije se pokazalo da je riječ o mečki - iznenada bacila sa visine prema njemu.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Svijet

Nova pravila za prijevremeno penzionisanje

Zahvaljujući prisebnosti i iskustvu, lovac je uspio pucati u trenutku kada je životinja skočila na njega, čime je, kako sam kaže, spasio vlastiti život, piše "IKP Kladanj".

"Moja sreća da je puška bila puna jer je veći, ispostaviće se medvjedica, samo se okrenula i sa škarpe se bacila na mene kao puma. Vidjevši šta se dešava potpuno pribrano, svjestan da ako pogriješim više neću biti među živima, opalio sam jedan metak na zvijer koja je bila u letu na mene. Bogu hvala precizan i bez greške", rekao je i dodao:

"Samo sam vidio ogromnu zvijer na meni koja me svojim noktima hvata za glavu i pokušava da mi zagrize glavu. Rezovi su od čela preko uha i vrata. Uspio sam je baciti sa sebe ali je ponovo već svoje nokte zarila u donji dio mojih leđa trgajući kaiš i pantalone kao žiletom".

gradjani

Društvo

Budite svjesni: Upaljen alarm za BiH

"A onda grizom od 30 centimetara zabija svoje zube u moju nogu, ali Bogu hvala u tom momentu i izumire. Uspijevam se izvući ispod zvijeri i zovem kolege, a još ni svjestan šta se desilo. Drugi medvjed je od pucnja počeo da bježi i to je razlog zašto sam ja sada među živima", ispričao je Vejzović.

Dodao je da ništa vitalno nije oštećeno, a da su doktori iz doma zdravlja Živinice i Kliničkog centra Tuzla govorili da ovakvo nešto još vidjeli nisu, prenosi "IKP Kladanj".

