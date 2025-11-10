Lukašenko: "Orešnik" neće biti stacioniran na jednom mjestu u Bjelorusiji

Raketni kompleks „orešnik“ neće se nalaziti na jednom mjestu na teritoriji Bjelorusije, saopštio je predsjednik zemlje Aleksandar Lukašenko.

„Detalje otkrivati nećemo. To je mobilni kompleks, on nikada neće biti na jednom mjestu. On će se premeštati po određenim tačkama odakle će moći po potrebi da nanese udar“, rekao je Lukašenko, a prenosi Belta.

Prethodno je Lukašenko potvrdio planove da u decembru stavi u borbenu gotovost raketni sistem „orešnik“.

Predsjednik Rusije 21. novembra prošle godine saopštio je o uspješno sprovedenom testiranju najnovije rakete srednjeg dometa „orešnik“. Kao odgovor na upotrebu američkog i britanskog naoružanja, Rusija je izvela kombinovani udar na objekat vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.

Auto-moto Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

U decembru 2024. godine Lukašenko je zamolio Putina da na teritoriji Belorusije rasporedi najnovije rusko naoružanje, uključujući i sistem „orešnik“. Ruski lider je odgovorio da smatra da je moguće razmiještanje ovog sistema u Bjelorusiji u drugoj polovini 2025. godine. Bjeloruski predsjednik je 8. avgusta ove godine izjavio da se prve pozicije za ovaj sistem već pripremaju, piše Sputnjik.