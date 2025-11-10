Logo
Large banner

Lukašenko: "Orešnik" neće biti stacioniran na jednom mjestu u Bjelorusiji

Izvor:

Sputnjik

10.11.2025

13:49

Komentari:

0
Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији
Foto: Tanjug/AP

Raketni kompleks „orešnik“ neće se nalaziti na jednom mjestu na teritoriji Bjelorusije, saopštio je predsjednik zemlje Aleksandar Lukašenko.

„Detalje otkrivati nećemo. To je mobilni kompleks, on nikada neće biti na jednom mjestu. On će se premeštati po određenim tačkama odakle će moći po potrebi da nanese udar“, rekao je Lukašenko, a prenosi Belta.

Prethodno je Lukašenko potvrdio planove da u decembru stavi u borbenu gotovost raketni sistem „orešnik“.

Predsjednik Rusije 21. novembra prošle godine saopštio je o uspješno sprovedenom testiranju najnovije rakete srednjeg dometa „orešnik“. Kao odgovor na upotrebu američkog i britanskog naoružanja, Rusija je izvela kombinovani udar na objekat vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.

Телефон

Auto-moto

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

U decembru 2024. godine Lukašenko je zamolio Putina da na teritoriji Belorusije rasporedi najnovije rusko naoružanje, uključujući i sistem „orešnik“. Ruski lider je odgovorio da smatra da je moguće razmiještanje ovog sistema u Bjelorusiji u drugoj polovini 2025. godine. Bjeloruski predsjednik je 8. avgusta ove godine izjavio da se prve pozicije za ovaj sistem već pripremaju, piše Sputnjik.

Podijeli:

Tagovi:

Aleksandar Lukašenko

Orešnik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Auto-moto

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

3 h

0
Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

Banja Luka

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

3 h

0
Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

Zdravlje

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

3 h

0

Više iz rubrike

27 људи објешено и угушено током нереда у затвору

Svijet

27 ljudi obješeno i ugušeno tokom nereda u zatvoru

3 h

0
Хеликоптер

Svijet

Pronađen helikopter koji se srušio u Italiji: Dva biznismena se vode kao nestala

4 h

0
Тајфун Филипини

Svijet

Supertajfun se približava Tajvanu, naređena evakuacija

4 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija želi da se konflikt u Ukrajini završi što prije

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Stanivuković namontirao izjavu Željke Cvijanović, stiže tužba

16

29

Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

16

27

Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

16

22

"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

16

07

Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner