Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je za Srnu da je ova visokoškolska ustanova jedna od najpoželjnijih u regionu za sticanje znanja, istakavši da se tu obrazuju kadrovi koji mogu odgovoriti tržištu rada u zemlji i svijetu.

"Naši diplomci su pokazali odlične rezultate u kompanijama širom svijeta. U Banjaluci se obrazuju kvalitetni kadrovi. Ponosan sam na takve činjenice", istakao je Gajanin.

On je, povodom jubileja 50 godina rada Univerziteta, izrazio zahvalnost svim nastavnicima, saradnicima i studentima koji su omogućili da ova institucija bude prepoznata.

"Treba da nastavimo u istom tempu, da dajemo svakim danom sve više da bismo i mi sami bili bolji", poručio je Gajanin.

Kada je riječ o investicijama u studentski standard, Gajanin je istakao da je u proteklom periodu mnogo urađeno u oblasti smještaja studenata, uslovima života i infrastrukturi.

"Očekujemo da će gradnja Medicinskog kampusa početi u narednoj godini. Biće i drugih investicija kojima ćemo uređivati ovaj Kampus, koji je jedan od najljepših u Evropi", naveo je Gajanin.

On je dodao da se studentski Kampus uređuje uz pomoć Kabineta predsjednika Republike Srpske i Vlade, istakavši da je riječ o jednoj od kapitalnih investicija.

"Planiramo i gradnju Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, zgradu u kojoj će biti smješten vrtić, ali će biti i nastavna baza za naše studente predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Tu će imati i praktični dio nastave sa djecom vrtićkog uzrasta", rekao je Gajanin.

On je podsjetio da je za narednu godinu planirana izgradnja Naučnotehnološkog parka, što će biti od značaja za sve studente i profesore.

"Brojne su investicije koje će se realizovati uz pomoć Vlade Republike Srpske", zaključio je Gajanin.

Univerzitet u Banjaluci ove godine proslavlja jubilej 50 godina rada, a do sada je sa diplomom izašlo više od 50.000 studenata.

Tim povodom, svečana promocija 28 doktora nauka koji su doktorske disertacije odbranili u proteklih godinu dana na Univerzitetu u Banjaluci biće održana sutra, u Rektoratu.

Prethodno je održana svečana akademija na kojoj su uručena priznanja najboljim studentima, profesorima i dekanima, te su promovisani počasni doktori nauka.

Ispred zgrade Rektorata otkrivena je i bista prvom rektoru Univerziteta u Banjaluci Dragomiru Maliću.