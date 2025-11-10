Logo
Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

10.11.2025

13:32

Foto: Printscren/TikTok/txpoitouguys

Magarci su poznati po malom rastu i kratkoj dlaci, a njihov karakter ponekad može da iznenadi. Neki magarci mogu da budu dobrodušni, kao što je magarac Piti koji brine o svojoj slijepoj prijateljici kobili, ali ima i onih koji su svojeglavi i teški. Iako je njihova tvrdoglavost utemeljena u želji za opstankom, ta karakteristika ostaje prisutna i u situacijama kad su potpuno zbrinuti u pogledu smještaja i ishrane.

Magarci su nevjerovatna stvorenja i vrijedne tovarne životinje. Postoji 180 rasa magaraca širom sveta, a jedna retka rasa ima specifične osobine. U pitanju je poatu magarac iz Francuske, visok 1,5 metra u ramenima, sa dugačkom dlakom nalik dredovima zbog koje podsjeća na mađarskog psa komondora.

Poatu magarci ovako su opisani u memoarima kraljevog savetnika iz 1717. godine:

"U sjevernom Poatuu nalaze se magarci visoki kao velike mazge. Gotovo su potpuno prekriveni dlakom dugačkom pola stope, sa nogama i zglobovima veličine konja za zaprege.“

Smatra se da u svijetu ima manje od 500 poatu magaraca, a jedan vlasnik deli snimke svog veličanstvenog ljubimca poatua na TikTok nalogu @txpoitouguys.

Magarica Tinsel nije samo velika i dlakava, već je i uvijek raspoložena za "razgovor": i dok se njen vlasnik zabavljao snimajući je za TikTok, Tinsel se oglašavala najjače što je mogla. Njen vlasnik nije mogao ni riječ da progovori, čak i da je htio i može se reći da ga je čak uplašila, o čemu je napisao samo ovo:

"Moja duša napustila je moje tijelo."

Gledaocima djeluje neverovatno način oglašavanja magarice Tinsel, ali i njena veličina nije neprimjetna, dok se nadvija nad glavom vlasnika.

Pratioci Tinsel na TikToku bili su fascinirani njenom nevjerovatnom dlakom: dok su neki mislili da joj dnevna toaleta tek predstoji, mnogi su već znali da je to njen prirodan izgled piše Paradepets.

@txpoitouguys Tinsel had thoughts on my content 😂😂. #texaspoitoudonkeys #poitoudonkey #donkeysoftiktok ♬ Calm and Peaceful Piano Solo Music(1444021) - Noru

