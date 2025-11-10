Krenuo je: Stiže haos za ovih pet znakova horoskopa

Izvor:
Ona
10.11.2025
13:21
Komentari:0
Krenulo je - retrogradni Merkur, astrološki tranzit koji čak i najmirnije duše umije da izbaci iz ravnoteže, danas ulazi na scenu i ostaće tu sve do 29. novembra.
Biće prvo u znaku Strijelca, do 18. novembra, a zatim se povlači u dubinu Škorpije – gdje postaje još intenzivniji, emotivniji i zahtjevniji.
Ovo je period kada univerzum kao da pritisne taster "replay" – vraća nas starim razgovorima, nejasnim odnosima, nedovršenim poslovima i svemu što smo pokušali da zaboravimo.
Nesporazumi, kvarovi, frustracije i kašnjenja postaju svakodnevica, ali istovremeno i prilika da se zastane, preispita i dovrši ono što smo zapostavili.
Ipak, pet znakova će ovaj retrogradni hod osjetiti mnogo snažnije od drugih.
Kao "domaćin" prvog dijela retrogradnog Merkura, Strijelac će se suočiti sa sopstvenim impulsima da kaže više nego što treba. U želji da sve bude jasno i iskreno, mogu da ispričaju ono što bi bilo bolje prećutati.
Na poslu su mogući zastoji i problemi sa dokumentima, dok u ljubavi dolazi do sukoba zbog preterane iskrenosti. Ovaj period će ih naterati da zastanu i zapitaju se – da li su zaista na putu kojim žele da idu ili samo pokušavaju da pobjegnu od nečega.
Za Blizance, retrogradni Merkur je kao loše podešen radio – ništa se ne čuje jasno. Poruke ne stižu, planovi se ruše, a ljudi pogrešno razumiju njihove riječi. Iako ih nervira sporost i haos, ovo je lekcija o strpljenju i preciznosti.
U drugom dijelu mjeseca, kada Merkur pređe u Škorpiju, čeka ih dublja introspekcija – stari odnosi mogu ponovo isplivati, a razgovori iz prošlosti vratiti nerazriješene emocije.
Druga faza retrogradnog Merkura u potpunosti je u znaku Škorpije, što znači – vreme suočavanja sa onim što se dugo skrivali. Merkur u ovom znaku kopa po tajnama i otkriva skrivene motive.
Škorpije će se suočiti s ljudima iz prošlosti, ali i sa sopstvenim slabostima.
Biće potrebno mnogo iskrenosti i samokontrole da izbjegnu drame i emotivne sukobe. Ipak, ovaj period im donosi i moćnu priliku za unutrašnju transformaciju.
Za Ribe, ovo je vreme kada se snovi sudaraju sa realnošću. Biće sklone zaboravnosti, nepažnji i idealizovanju ljudi. Rijetke su situacije u kojima će jasno izraziti ono što misle – što može izazvati nesporazume na poslu i u ljubavi.
Retrogradni Merkur im, međutim, donosi važnu lekciju: da nauče da budu konkretnije, jasnije i prisutnije. Samo tako mogu izbeći razočaranja i zamor koji ovaj period donosi.
Za perfekcionističke Djevice, retrogradni Merkur djeluje kao test živaca. Ništa ne ide po planu, greške iskaču niotkuda, a sistemi koje su godinama gradile deluju kao da se raspadaju.
Ipak, upravo sada imaju šansu da preispitaju sve ono što su radile mehanički. Ako se usmjere na popravljanje starih grešaka i reorganizaciju, iz ovog perioda mogu izaći stabilnije nego ikad. Retrogradni Merkur im zapravo nudi restart – ali samo ako nauče da puste kontrolu.
Retrogradni Merkur traje do 29. novembra, kada se energija konačno smiruje. Tada mnoge situacije počinju da dobijaju smisao, a haos koji je izgledao nepodnošljivo – polako se raspliće.
Bez obzira na znak, ovaj period traži isto od svih: usporite, slušajte pažljivo, provjerite poruke pre slanja i ne vraćajte se u prošlost ako vas tamo ništa novo ne čeka, piše Ona.rs.
Zanimljivosti
Ova četiri znaka neće znati šta će sa parama u narednoj godini
Zanimljivosti
36 min0
Zanimljivosti
1 h0
Zanimljivosti
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Najnovije
Najčitanije
13
41
13
41
13
36
13
32
13
32
Trenutno na programu