Krenuo je: Stiže haos za ovih pet znakova horoskopa

Krenulo je - retrogradni Merkur, astrološki tranzit koji čak i najmirnije duše umije da izbaci iz ravnoteže, danas ulazi na scenu i ostaće tu sve do 29. novembra.

Biće prvo u znaku Strijelca, do 18. novembra, a zatim se povlači u dubinu Škorpije – gdje postaje još intenzivniji, emotivniji i zahtjevniji.

Vraćanje svemu što smo pokušali da zaboravimo

Ovo je period kada univerzum kao da pritisne taster "replay" – vraća nas starim razgovorima, nejasnim odnosima, nedovršenim poslovima i svemu što smo pokušali da zaboravimo.

Nesporazumi, kvarovi, frustracije i kašnjenja postaju svakodnevica, ali istovremeno i prilika da se zastane, preispita i dovrši ono što smo zapostavili.

Ipak, pet znakova će ovaj retrogradni hod osjetiti mnogo snažnije od drugih.

Strijelac – na poslu su mogući zastoji i problemi

Kao "domaćin" prvog dijela retrogradnog Merkura, Strijelac će se suočiti sa sopstvenim impulsima da kaže više nego što treba. U želji da sve bude jasno i iskreno, mogu da ispričaju ono što bi bilo bolje prećutati.

Na poslu su mogući zastoji i problemi sa dokumentima, dok u ljubavi dolazi do sukoba zbog preterane iskrenosti. Ovaj period će ih naterati da zastanu i zapitaju se – da li su zaista na putu kojim žele da idu ili samo pokušavaju da pobjegnu od nečega.

Blizanci – sve im ispada iz ruku

Za Blizance, retrogradni Merkur je kao loše podešen radio – ništa se ne čuje jasno. Poruke ne stižu, planovi se ruše, a ljudi pogrešno razumiju njihove riječi. Iako ih nervira sporost i haos, ovo je lekcija o strpljenju i preciznosti.

U drugom dijelu mjeseca, kada Merkur pređe u Škorpiju, čeka ih dublja introspekcija – stari odnosi mogu ponovo isplivati, a razgovori iz prošlosti vratiti nerazriješene emocije.

Škorpija – tajne izlaze na površinu

Druga faza retrogradnog Merkura u potpunosti je u znaku Škorpije, što znači – vreme suočavanja sa onim što se dugo skrivali. Merkur u ovom znaku kopa po tajnama i otkriva skrivene motive.

Škorpije će se suočiti s ljudima iz prošlosti, ali i sa sopstvenim slabostima.

Biće potrebno mnogo iskrenosti i samokontrole da izbjegnu drame i emotivne sukobe. Ipak, ovaj period im donosi i moćnu priliku za unutrašnju transformaciju.

Ribe – magla u mislima

Za Ribe, ovo je vreme kada se snovi sudaraju sa realnošću. Biće sklone zaboravnosti, nepažnji i idealizovanju ljudi. Rijetke su situacije u kojima će jasno izraziti ono što misle – što može izazvati nesporazume na poslu i u ljubavi.

Retrogradni Merkur im, međutim, donosi važnu lekciju: da nauče da budu konkretnije, jasnije i prisutnije. Samo tako mogu izbeći razočaranja i zamor koji ovaj period donosi.

Djevica – planovi se ruše

Za perfekcionističke Djevice, retrogradni Merkur djeluje kao test živaca. Ništa ne ide po planu, greške iskaču niotkuda, a sistemi koje su godinama gradile deluju kao da se raspadaju.

Ipak, upravo sada imaju šansu da preispitaju sve ono što su radile mehanički. Ako se usmjere na popravljanje starih grešaka i reorganizaciju, iz ovog perioda mogu izaći stabilnije nego ikad. Retrogradni Merkur im zapravo nudi restart – ali samo ako nauče da puste kontrolu.

Rasplitanje haosa

Retrogradni Merkur traje do 29. novembra, kada se energija konačno smiruje. Tada mnoge situacije počinju da dobijaju smisao, a haos koji je izgledao nepodnošljivo – polako se raspliće.

Bez obzira na znak, ovaj period traži isto od svih: usporite, slušajte pažljivo, provjerite poruke pre slanja i ne vraćajte se u prošlost ako vas tamo ništa novo ne čeka, piše Ona.rs.