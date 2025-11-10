Sutra je najmoćniji dan u godini: Evo šta treba da uradite

U utorak je 11. 11. i to je prema numerologiji sasvim poseban dan. Šta se krije iza broja 11 pa još kada se on ponavlja dva puta?

Numerolozi smatraju da je riječ o najmoćnijem danu u godini.

Numerologija kaže da je broj 11 izuzetno moćan broj, odnosno kombinaciju brojeva 11 i 11 ocjenjuje kao nevjerovatno moćan spoj duhovnog buđenja i moćnih početaka - 11 je sam po sebi broj početka, intuicije, preokreta.

11. novembar, nam udruženim djelovanjem "11 i 11" donosi snažnu energiju da probudimo u sebi nove potencijal, novu snagu da preokrenemo život ili dođemo do značajnih saznanja (pomenuto duhovno buđenje) koje nam može izmijeniti životni put.

I što je izuzetno važno, promjene koje možemo da iniciramo najčešće su pozitivne. Preokreti koji mogu da uslijede ne prevazilaze naše mogućnosti nego nam samo daju šansu da iskočimo iz rutine i usudimo se da poželimo i dobijemo nešto više.

Prema numerologiji, univerzum nam 11.11. šalje poruku da obratimo pažnju na to šta nam govore srce i duša. Vjeruje se da je dan povoljan za ostvarenje želja odnosno njihovu jasnu definiciju. Provedite nekoliko minuta (11) u meditaciji da biste pronašli razloge zašto zaista želite ono što želite. To je moćan način da se osigura realizacija snova. Zapitajte se šta vam je zaista potrebno u životu, i doći ćete do odgovora. Potrudite se da svoje želje jasno definišete.

Sutra su i velike šanse da sretnemo "srodnu dušu", ovo je dan susreta ljubavnika koji se sjajno razumiju, a cijeli novembar je inače mjesec ljubavi.

Na poseban 11.11. rođeni su Leonardo Dikaprio i Demi Mur kao i Nina Seničar. Smatra se da osobe rođene ovog dana imaju istu energiju kao i magični brojevi njihovog rođenja.

Broj 1111 koji se krije u sutrašnjem datumu simbol je stvaranja, liderstva i izražavanja svega skrivenog u nama, naših mogućnosti kojih možda i nismo svjesni.