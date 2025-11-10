Logo
Cvijanović: Crnadak opet prodaje maglu

10.11.2025

13:29

Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу
Foto: SRNA

Koliko vidim, bio si nedavno u SAD sa zvaničnicima Stejt Departmenta. Zašto ih nisi pitao šta je to SNSD izdao i prodao ili ako jesi, zašto to ne podijeliš sa javnošću Republike Srpske, upitala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Igora Crnatka, nakon njegove objave na društvenim mrežama.

- Evo, vidim da i tvog bivšeg ili aktuelnog stranačkog šefa Stanivukovića zanima, pa mogao si vrlo jednostavno otkloniti sve dileme i imati ekskluzivu. Umjesto toga, izabrao si da opet prodaješ maglu, a koliko vidim ta magla je lošijeg kvaliteta čak i od sarajevske - napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

O tome, inače, kaže Cvijanovićeva, najjasnije govore tvoji izborni rezultati.

Željka Cvijanović

Igor Crnadak

Više iz rubrike

Федерални медији: Тројка се показала недорасла Додику

BiH

Federalni mediji: Trojka se pokazala nedorasla Dodiku

1 h

0
Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

BiH

Crveni krst upozorio građane: Ne nasjedajte na prevaru

2 h

0
Евро паре новац

BiH

Policija Brčko distrikta upozorila građane na pojavu filmskih novčanica

4 h

0
Цвијановић: Договор на релацији Бањалука-Вашингтон је да се ситуација стабилизује

BiH

Cvijanović: Dogovor na relaciji Banjaluka-Vašington je da se situacija stabilizuje

17 h

4
