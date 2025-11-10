Cvijanović: Crnadak opet prodaje maglu

10.11.2025
13:29
Komentari:0
Koliko vidim, bio si nedavno u SAD sa zvaničnicima Stejt Departmenta. Zašto ih nisi pitao šta je to SNSD izdao i prodao ili ako jesi, zašto to ne podijeliš sa javnošću Republike Srpske, upitala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Igora Crnatka, nakon njegove objave na društvenim mrežama.
- Evo, vidim da i tvog bivšeg ili aktuelnog stranačkog šefa Stanivukovića zanima, pa mogao si vrlo jednostavno otkloniti sve dileme i imati ekskluzivu. Umjesto toga, izabrao si da opet prodaješ maglu, a koliko vidim ta magla je lošijeg kvaliteta čak i od sarajevske - napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.
O tome, inače, kaže Cvijanovićeva, najjasnije govore tvoji izborni rezultati.
Koliko vidim, bio si nedavno u SAD sa zvaničnicima Stejt Departmenta. Zašto ih nisi pitao šta je to SNSD izdao i prodao ili ako jesi, zašto to ne podijeliš sa javnošću Republike Srpske? Evo, vidim da i tvog bivšeg ili aktuelnog stranačkog šefa Stanivukovića zanima, pa mogao si… https://t.co/3GbTfVa10u— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 10, 2025
