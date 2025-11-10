Cvijanović: Crnadak opet prodaje maglu

Koliko vidim, bio si nedavno u SAD sa zvaničnicima Stejt Departmenta. Zašto ih nisi pitao šta je to SNSD izdao i prodao ili ako jesi, zašto to ne podijeliš sa javnošću Republike Srpske, upitala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Igora Crnatka, nakon njegove objave na društvenim mrežama.