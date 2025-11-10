Logo
Crveni krst upozorio građane: Ne nasjedajte na prevaru

10.11.2025

10:54

Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

Crveni krst KS upozorio je građane da se u opštini Novi Grad pojavio muškarac koji, noseći lažnu akreditaciju ove organizacije, obilazi stanove i prikuplja novac navodno za oboljele od karcinoma dojke.

Iz ove organizacije ističu da Crveni krst na ovaj način ne vrši prikupljanje novca, te apeluju da građani ne nasjedaju na prevare i da ne daju novac osobama koje dolaze na kućna vrata, predstavljajući se kao volonteri.

Nauka i tehnologija

Veliko arheološko otkriće: Pronađena praistorijska grobnica

"Sve naše akcije i aktivnosti su transparentne i uvijek budu prethodno javno najavljene putem medija i društvenih mreža", saopšteno je iz Crvenog krsta Kantona Sarajevo.

