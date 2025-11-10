Crveni krst upozorio građane: Ne nasjedajte na prevaru

10.11.2025
10:54
Komentari:0
Crveni krst KS upozorio je građane da se u opštini Novi Grad pojavio muškarac koji, noseći lažnu akreditaciju ove organizacije, obilazi stanove i prikuplja novac navodno za oboljele od karcinoma dojke.
Iz ove organizacije ističu da Crveni krst na ovaj način ne vrši prikupljanje novca, te apeluju da građani ne nasjedaju na prevare i da ne daju novac osobama koje dolaze na kućna vrata, predstavljajući se kao volonteri.
Nauka i tehnologija
Veliko arheološko otkriće: Pronađena praistorijska grobnica
"Sve naše akcije i aktivnosti su transparentne i uvijek budu prethodno javno najavljene putem medija i društvenih mreža", saopšteno je iz Crvenog krsta Kantona Sarajevo.
Ekonomija
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
BiH
4 h0
BiH
17 h4
BiH
1 d1
BiH
1 d3
Najnovije
Najčitanije
13
41
13
41
13
36
13
32
13
32
Trenutno na programu