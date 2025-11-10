Djevojka rođena ''bez mozga'' napunila 20 godina

Čudesna žena iz Nebraske rođena "bez mozga" prkosila je svim prognozama, dok je njena porodica proslavila njen 20. rođendan - decenijama nakon što su ljekari roditeljima rekli da njihova kćerka neće doživjeti petu godinu, prenose mediji.

Aleks Simpson napunila je 20 godina 4. novembra, javio je KETV.

Roditeljima Simpson je prvobitno rečeno da im je dijete zdravo, sve dok pregled dva mjeseca kasnije nije otkrio da njihova kćerka ima hidranencefaliju - rijetko stanje zbog kojeg joj je ostala samo količina moždanog tkiva veličine malog prsta, na dnu lobanje, navodi se u izvještaju.

Tada je porodici iz Nebraske rečeno da Aleks neće živjeti duže od četiri godine.

"Prije dvadeset godina bili smo preplašeni, ali vjera je, mislim, ono što nas je održalo", rekao je Šon Simpson, Aleksin otac, za TV stanicu.

Iako Aleks nema dijelove mozga koji omogućavaju vid i sluh, njena porodica vjeruje da je svjesnija nego što ljudi misle.

"Recimo da je neko u njenom okruženju pod stresom. Ništa se ne mora desiti - može biti potpuno tiho - ali Aleks će to osjetiti. Ona nešto ‘osjeti’“, rekao je Si Džej, Aleksin četrnaestogodišnji brat, za medije.

"Na primjer, ako moju baku boli leđa, ona to nekako osjeti - nevjerovatno je", dodao je.

On je rekao da je ponosan što je Aleksin brat i da je mnogo vremena proveo istražujući njeno stanje kako bi naučio kako najbolje da je podrži.

Aleksina snaga inspiriše cijelu porodicu Simpson, koja je naziva "čudom“.