Za devet mjeseci Banjaluku posjetilo više od 96.000 turista

10.11.2025

10:30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста
Foto: ATV

Banjaluku je za devet mjeseci ove godine posjetilo 96.295 turista, što je za devet odsto više nego lani, a očekuje se da će rast turističkog prometa biti nastavljen do kraja godine, rečeno je u banjalučkoj Turističkoj organizaciji.

Iz Turističke organizacije su naveli da je u ovom periodu ostvareno 148.738 noćenja, a prošle godine 136.599, što je za 8,8 odsto, uz napomenu da su to samo registrovani turisti koje evidentiraju hoteli, moteli i pansioni.

Samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Banjaluka Mladen Šukalo izjavio je da treba dodati još 3.037 dolaska i 5.733 noćenja u tipovima smještaja apartmani, sobe za iznajmljivanje, kuće za odmor i seoski turizam.

On je rekao da su to podaci evidencije prometa koja se vodi od 1. januara.

Šukalo je naveo da je Banjaluku u septembru posjetilo 12.576 turista, od čega 3.717 domaćih i 8.859 stranih turista, koji su ukupno ostvarili 19.067 noćenja ili za 1.915 noćenja više nego u septembru lani.

Domaći turisti su u septembru ostvarili 5.775 noćenja, a strani 13.292.

Šukalo je izrazio očekivanje da će do kraja godine biti dostignuto 130.000 dolazaka i 200.000 noćenja.

