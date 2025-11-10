Logo
Large banner

Kremlj: Rusija želi da se konflikt u Ukrajini završi što prije

10.11.2025

10:53

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Moskva bi željela da se sukob u Ukrajini završi što je prije moguće, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

- Naravno, željeli bismo da se ovaj konflikt što prije završi, a završiti se može onda kada Rusija ostvari ciljeve koje je postavila od početka. Za nas bi bilo poželjno da se konflikt reguliše političko-diplomatskim sredstvima. O tome smo više puta govorili, i ruska strana i dalje ostaje otvorena za taj put - rekao je on.

Dodao je da je Rusija otvorena za političko i diplomatsko rješenje i da je situacija u ćorsokaku, ne njenom krivicom.

- Evropljani ih podstiču na sve moguće načine, vjerujući da Ukrajina može da dobije rat i osigura svoje interese vojnim sredstvima. To je najdublja zabluda kojoj kijevski režim može da podlegne i podleže - istakao je Peskov.

Po njegovim riječima, ubjeđenje da Ukrajina može pobijediti na bojnom polju predstavlja duboku zabludu.

Podijeli:

Tagovi:

Kremlj

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Djevojka rođena ''bez mozga'' napunila 20 godina

3 h

0
Пилот изгубио свијест прије слијетања, трагедија избјегнута ''за длаку''

Svijet

Pilot izgubio svijest prije slijetanja, tragedija izbjegnuta ''za dlaku''

3 h

0
Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Svijet

Orban: Dok god je Tramp predsjednik neće biti sankcija Mađarskoj

3 h

0
Ефтихија и њена мајка

Svijet

Pronašla majku nakon više decenija i saznala jezivu istinu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

49

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora

13

49

Lukašenko: "Orešnik" neće biti stacioniran na jednom mjestu u Bjelorusiji

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner