Kremlj: Rusija želi da se konflikt u Ukrajini završi što prije

Moskva bi željela da se sukob u Ukrajini završi što je prije moguće, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

- Naravno, željeli bismo da se ovaj konflikt što prije završi, a završiti se može onda kada Rusija ostvari ciljeve koje je postavila od početka. Za nas bi bilo poželjno da se konflikt reguliše političko-diplomatskim sredstvima. O tome smo više puta govorili, i ruska strana i dalje ostaje otvorena za taj put - rekao je on.

Dodao je da je Rusija otvorena za političko i diplomatsko rješenje i da je situacija u ćorsokaku, ne njenom krivicom.

- Evropljani ih podstiču na sve moguće načine, vjerujući da Ukrajina može da dobije rat i osigura svoje interese vojnim sredstvima. To je najdublja zabluda kojoj kijevski režim može da podlegne i podleže - istakao je Peskov.

Po njegovim riječima, ubjeđenje da Ukrajina može pobijediti na bojnom polju predstavlja duboku zabludu.