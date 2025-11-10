10.11.2025
10:53
Komentari:0
Moskva bi željela da se sukob u Ukrajini završi što je prije moguće, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.
- Naravno, željeli bismo da se ovaj konflikt što prije završi, a završiti se može onda kada Rusija ostvari ciljeve koje je postavila od početka. Za nas bi bilo poželjno da se konflikt reguliše političko-diplomatskim sredstvima. O tome smo više puta govorili, i ruska strana i dalje ostaje otvorena za taj put - rekao je on.
Dodao je da je Rusija otvorena za političko i diplomatsko rješenje i da je situacija u ćorsokaku, ne njenom krivicom.
- Evropljani ih podstiču na sve moguće načine, vjerujući da Ukrajina može da dobije rat i osigura svoje interese vojnim sredstvima. To je najdublja zabluda kojoj kijevski režim može da podlegne i podleže - istakao je Peskov.
Po njegovim riječima, ubjeđenje da Ukrajina može pobijediti na bojnom polju predstavlja duboku zabludu.
