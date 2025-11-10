Horor: Uhapšena majka, tukla bebu staru 6 mjeseci

Policija u Sjevernoj Makedoniji uhapsila je djevojku, mladu majku, zbog sumnje da je krvnički pretukla svoju šestomjesečnu bebu.

Djevojka stara 23 godine, privedena je jutros u regionu Skoplja. Identitet uhapšene nije saopšten, samo se navodi da je u pitanju žena iz grada Kavadarci.

Ona se sumnjiči da je u noći između nedelje i ponedeljka nanela povrede svojoj šestomesečnoj bebi u porodičnoj kući. Dijete je potom, nekih pola sata iza ponoći, hitno transportovano u bolnicu "Majka Tereza" u Skoplju, gdje je djetetu pružena medicinska pomoć.

Iz policije su saopštili da je istraga o čitavom slučaju u toku.

U ovom trenutku nije poznato kakve je tačno povrede beba zadobila.

(Telegraf.rs)