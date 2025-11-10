Logo
Large banner

Horor: Uhapšena majka, tukla bebu staru 6 mjeseci

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

13:57

Komentari:

0
Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци
Foto: Pexels/kelvin agustinus

Policija u Sjevernoj Makedoniji uhapsila je djevojku, mladu majku, zbog sumnje da je krvnički pretukla svoju šestomjesečnu bebu.

Djevojka stara 23 godine, privedena je jutros u regionu Skoplja. Identitet uhapšene nije saopšten, samo se navodi da je u pitanju žena iz grada Kavadarci.

Ona se sumnjiči da je u noći između nedelje i ponedeljka nanela povrede svojoj šestomesečnoj bebi u porodičnoj kući. Dijete je potom, nekih pola sata iza ponoći, hitno transportovano u bolnicu "Majka Tereza" u Skoplju, gdje je djetetu pružena medicinska pomoć.

ilu-kisa-vjetar-150925

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Iz policije su saopštili da je istraga o čitavom slučaju u toku.

U ovom trenutku nije poznato kakve je tačno povrede beba zadobila.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Nasilje

beba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

2 h

0
Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

Republika Srpska

Predviđene subvencije od 250.000 KM domovima penzionera Banjaluka i Trebinje

2 h

0
Никола Саркози излази из затвора

Svijet

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora

2 h

0
Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

Svijet

Lukašenko: "Orešnik" neće biti stacioniran na jednom mjestu u Bjelorusiji

2 h

0

Više iz rubrike

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

Svijet

Lukašenko: "Orešnik" neće biti stacioniran na jednom mjestu u Bjelorusiji

2 h

0
Никола Саркози излази из затвора

Svijet

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora

2 h

0
27 људи објешено и угушено током нереда у затвору

Svijet

27 ljudi obješeno i ugušeno tokom nereda u zatvoru

3 h

0
Хеликоптер

Svijet

Pronađen helikopter koji se srušio u Italiji: Dva biznismena se vode kao nestala

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Stanivuković namontirao izjavu Željke Cvijanović, stiže tužba

16

29

Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

16

27

Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

16

22

"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

16

07

Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner