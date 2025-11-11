Logo
Ilić: PDP i SDS su glasali za zakone zbog kojih je suđeno predsjedniku Republike Srpske

ATV

11.11.2025

20:20

Илић: ПДП и СДС су гласали за законе због којих је суђено предсједнику Републике Српске
Foto: ATV

Poslanik SNSD-a Mladen Ilić kaže za ATV da je paradoks to da su SDS i PDP glasali za zakone za koje je ukaz potpisao predsjednik Republike Milorad Dodik, a da su se kasnije distancirali i poručili da to nije njihova borba.

"Bilo je prirodno i normalno da pozivamo na jedinstvo. Samo kada su Srbi imali jedinstvo mogli su da istraju u borbama. Nisam bio optimističan po tom pitanju. Nalogodavci su isti oni čije diskusije mogu da čujem u NSRS. Ono što je meni bilo bitno je da sam sretao ljude pripadnike opozicije koji su imali drugačiji stav od onoga koji je imalo njihovo rukovodstvo", rekao je Ilić.

On poručuje da je jedinstvo bilo i obaveza SNSD-a kao najjače političke organizacije, jer su postojali momenti u srpskoj istoriji kada je jedinstvo natjeralo strane sile i sa većim kapacitetom da odustanu od pojedinih stvari. Ipak, nisu naišli na odobravanje opozicionih partija.

"Svaki put kad smo pričali na temu njih, kada su bježali sa sjednica, kada ne glasaju o bitnim stvarima za Srpsku, to je njihova teza: nisu im iskrene namjere, ne vjerujemo im. Pazite paradoks, PDP i SDS su stranke koje su glasale za zakone čiji je ukaz potpisao predsjednik Milorad Dodik. Kao takvi direktno su učestvovali kao i ja i sve druge partije, mi smo narodni poslanici donijeli odluku koju je predsjednik Republike Srpske morao da ispoštuje. Nakon toga pokreće se krivični postupak, sud, a oni se distanciraju od svega i kaže da to nije njihova borba. To je upravo svih nas borba, mi smo svi učestvovali u tome. Svaki zakon koji NSRS donese dolazi kod predsjednika Republike. Oni su to zanemarili i rekli da to nije njihova borba", kaže Ilić.

On podsjeća da je ustavna obaveza predsjednika Republike da potpiše ukaz o proglašenju zakona.

"On bi činio krivično djelo ako bi zanemario tako nešto. Ono što NSRS donese kao najviše zakonodavno tijelo je dužan da sprovodi kako predsjednik tako i Vlada Republike Srpske", ističe Ilić.

Mladen Ilić

SDS

PDP

opozicija

