Da li će povećanje minimalca donijeti novi rast cijena?

ATV

12.11.2025

19:14

Foto: ATV

Povećanje minimalne plate u Republici Srpskoj od naredne godine donijeće rast cijena i dodatni pritisak na privredu, upozoravaju ekonomisti i poslodavci. Pekarski sektor je naglasio da bi najavljeni rast minimalne plate mogao dovesti do poskupljenja hljeba i drugih pekarskih proizvoda.

“Normalno je da rast plata dovesti ne samo do rasta cijene hljeba nego i svih ostalih proizvoda ti troškovi se moraju negdje preliti..i cijene pekarskih proizvoda moraju porasti.To se nama dešavalo i ranije ali mi tu ne možemo ništa plate moraju rasti cijene moraju rasti”, rekao je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Novo povećanje minimalca prouzrokovaće i rast troškova proizvodnje, zbog čega će doći do poskupljenja proizvoda i usluga. Ekonomista Aleksandar Ljuboja smatra da će poskupljenja izazvati opterećenje na proizvodnju u zavisnosti od njenog obima.

“Ono što je činjenica je da će doći do povećanja da će jednim djelom to povećanje uticati na opterećenje troškova proizvodnje iako je to minimalno opterećenje..zavisno od volumena proizvodnje”, rekao je Aleksandar Ljuboja, ekonomista.

Iz Udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija" upozoravaju da će najveći udar ponovo snositi oni sa najnižim primanjima. poskupljenja kažu nisu opravdana i najviše će se odraziti na kupovnu moć stanovništva i životni standard.

"Smatramo da te njihove najave poskupljenja nisu osnovana..ako uzmemo u obzir cijenu goriva..tada su bila opravdana upozorenja a nije poskupilo to je dokaz da poskupljenja nisu nužna", rekao je Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača “Reakcija” Banja Luka.

Za sada, poslodavci ističu da će pokušati da zadrže postojeće cijene, ali ako se novi troškovi pokažu previsokim građane bi uskoro mogli dočekati skuplji proizvodi i usluge.

