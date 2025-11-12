Dodik: Odnos Srpske i Srbije na visokom strateškom nivou

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na današnjem sastanku saglasio da je odnos Republike Srpske i Srbije na veoma visokom strateškom nivou.

"Zahvalan sam predsjedniku Vučiću na razumijevanju u mnogim procesima i projektima koje smo ostvarili u Republici Srpskoj", naveo je Dodik na "Iksu".

On je naglasio da Republika Srpska ostaje posvećena saradnji i želi da u budućnosti to ostvarimo na još većem nivou sa predsjednikom Vučićem.