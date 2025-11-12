Logo
Large banner

Dodik: Odnos Srpske i Srbije na visokom strateškom nivou

Izvor:

ATV

12.11.2025

17:46

Komentari:

2
Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na današnjem sastanku saglasio da je odnos Republike Srpske i Srbije na veoma visokom strateškom nivou.

"Zahvalan sam predsjedniku Vučiću na razumijevanju u mnogim procesima i projektima koje smo ostvarili u Republici Srpskoj", naveo je Dodik na "Iksu".

On je naglasio da Republika Srpska ostaje posvećena saradnji i želi da u budućnosti to ostvarimo na još većem nivou sa predsjednikom Vučićem.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

sastanak

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Састали се Додик и Вучић

Republika Srpska

Sastali se Dodik i Vučić

3 h

0
Вулић: Додик брани уставна права Српске

Republika Srpska

Vulić: Dodik brani ustavna prava Srpske

6 h

0
Каран: Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима

Republika Srpska

Karan: Naša izborna pobjeda biće posljednji udarac okupatorima

1 d

2
Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

Republika Srpska

Dodik: Srpska izborom Siniše Karana ide putem napretka i bezbjednog života

1 d

1

Više iz rubrike

Састали се Додик и Вучић

Republika Srpska

Sastali se Dodik i Vučić

3 h

0
Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ

Republika Srpska

Mazalica: Strane sudije i Šmit treba da odu iz BiH

6 h

0
Вулић: Додик брани уставна права Српске

Republika Srpska

Vulić: Dodik brani ustavna prava Srpske

6 h

0
Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ

Republika Srpska

Upućen zahtjev: Pregovarač pred Ustavnim sudom BiH

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner