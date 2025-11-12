Dodik: Odnos Srpske i Srbije na visokom strateškom nivou

Izvor:
ATV
12.11.2025
17:46
Komentari:2
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na današnjem sastanku saglasio da je odnos Republike Srpske i Srbije na veoma visokom strateškom nivou.
"Zahvalan sam predsjedniku Vučiću na razumijevanju u mnogim procesima i projektima koje smo ostvarili u Republici Srpskoj", naveo je Dodik na "Iksu".
On je naglasio da Republika Srpska ostaje posvećena saradnji i želi da u budućnosti to ostvarimo na još većem nivou sa predsjednikom Vučićem.
