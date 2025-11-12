Logo
Vulić: Dodik brani ustavna prava Srpske

SRNA

12.11.2025

13:44

Вулић: Додик брани уставна права Српске
Foto: ATV

Optužbe na račun predsjednika SNSD-a Milorada Dodika predstavljaju pokušaj političke diskreditacije čovjeka koji je već decenijama simbol stabilnosti i dosljednosti u očuvanju prava i interesa srpskog naroda, ali i garancije mira i suživota u BiH, izjavila je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić.

Predsjednik Dodik, dodala je ona, dosljedno zastupa stav da se poštuju svi narodi i građani, ali i da se brane ustavna prava Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Ona je ukazala da oni koji pokušavaju da ga predstave kao nekakvog izdajnika, zapravo ne razumiju da su mir, dijalog i ekonomski razvoj njegov najjači odgovor na sve napade i manipulacije.

Vulićeva je istakla da se predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić verbalnim napadima na Dodika nudi političkom Sarajevu kako bi bila u službi globalista.

Ekonomija

Propao kralj ćevapa, proglašen bankrot

"Činjenice govore više od riječi - upravo je u periodu vlasti Milorada Dodika zabilježen najveći broj povratnika u Republiku Srpsku, što jasno pokazuje da u ovom entitetu nema mjesta za diskriminaciju ili neprijateljstvo prema bilo kome", naglasila je Vulićeva.

Prema njenim riječima, povratničke zajednice, naročito bošnjačke, danas slobodno žive, rade i ostvaruju svoja prava što potvrđuje da politika Milorada Dodika nije politika podjela, već očuvanja mira i stabilnosti.

"`Nikad predsjednica` Jelena Trivić za početak neka nauči da je crveni karmin simbol elegancije, ali i da se šminka ne nanosi kao politički stav", poručila je Vulićeva.

Sanja Vulić

