Logo
Large banner

Znojenje i njega kože: Šta raditi nakon teretane

12.11.2025

13:40

Komentari:

0
Знојење и њега коже: Шта радити након теретане

Mada znoj sam po sebi nije neprijatelj, on u kombinaciji s bakterijama, šminkom i nečistoćama može uzrokovati razne probleme – od iritacija i crvenila, do upala i akni. Ako vam se dešava da nakon svakog treninga imate nove nepravilnosti na licu, leđima ili prsima, možda vaša post-trening rutina njege kože nije dovoljna ili nije prilagođena vašem tipu kože.

Zato u ovom tekstu obrađujemo ključna pravila njege kože nakon fizičke aktivnosti, savjete koje vrijedi uvesti u svakodnevnu rutinu i greške koje biste trebali izbjegavati – sve u službi zdravijeg, čišćeg i uravnoteženijeg tena.

Mnogi, u želji da što prije nastave dnevne obaveze nakon treninga, zaboravljaju koliko je važno pravilno očistiti i smiriti kožu. Neki ni ne znaju da zadržavanje znoja na koži – pogotovo ako se lice dodiruje rukama ili se briše istim peškirom kojim brišete tijelo – može izazvati više štete nego koristi.

Пешкири

Savjeti

Evo zašto peškire nikada ne treba sušiti na radijatoru

Najčešće greške koje ljudi prave uključuju:

Brisanje lica grubim peškirom više puta tokom treninga

Pritiskanje i trljanje peškirom može izazvati mikrooštećenja i pogoršati crvenilo, naročito kod osjetljive kože. Osim toga, već korišten peškir može biti pun bakterija.

Korištenje iste opreme za više dijelova tijela

Ako isti peškir koristite za lice i tijelo, dolazi do prenosa bakterija, naročito ako ste prethodno brisali znoj s leđa, vrata ili ruku.

Nošenje šminke tokom treninga

Znoj i toplota otvaraju pore, a šminka zatvara njihov prirodan protok. Rezultat su začepljene pore, miteseri, pa čak i bolne potkožne akne.

Ne tuširanje odmah nakon treninga

Produženo zadržavanje u znojavoj od‌jeći može dovesti do iritacija, osipa i pojave sitnih prištića na leđima, grudima i ramenima – posebno ako se nosi uska sintetička od‌jeća.

Dodirivanje lica tokom vježbanja

Ruke koje su bile na spravama, prostirkama i tegovima prenose bakterije direktno na kožu lica, što povećava rizik od upala.

Znojenje i njega kože: Kako pravilno tretirati kožu nakon vježbanja

Zdrava rutina njege kože nakon vježbanja ne mora biti komplicirana – dovoljni su jednostavni koraci, pod uvjetom da su dosljedni i prilagođeni vašem tipu kože.

Čišćenje odmah nakon treninga

Najvažniji korak je da se lice opere odmah po završetku vježbanja. Idealno je koristiti nježno sredstvo za čišćenje s pH vrijednošću bliskom koži, bez alkohola i agresivnih tenzida. Ako ste van kuće, ponesite micelarnu vodu i blage maramice.

Korištenje čistog, mekanog peškira

Tapkanjem uklonite višak vlage – bez trljanja. Najbolje je imati poseban, manji peškir samo za lice, koji ćete redovno prati na visokim temperaturama.

Hidratacija kože

Nakon što se koža očisti, potrebno ju je umiriti i nahraniti. Koristite lagane, nekomedogene kreme koje obnavljaju barijeru kože i smanjuju mogućnost pojave novih nepravilnosti. Sastojci poput aloe vere, niacinamida i hijaluronske kiseline su odličan izbor.

Brza tuš rutina za tijelo

Tuširanje mlakom vodom uklanja znoj i bakterije, a proizvodi koji sadrže čajevac, salicilnu kiselinu ili blage AHA kiseline mogu pomoći kod sprječavanja akni na tijelu.

Od‌jeća od prirodnih materijala

Nakon treninga birajte pamučne majice i donje rublje koje omogućavaju koži da diše, umjesto sintetičkih materijala koji zadržavaju vlagu.

Znojenje i njega kože: Savezništvo koje zahtijeva ravnotežu

Znojenje nije neprijatelj – ono čisti tijelo iznutra, otvara pore i pomaže u termoregulaciji. Međutim, ako se koža ne njeguje pravilno nakon toga, pozitivni efekti vježbanja mogu biti zasjenjeni problemima poput akni, iritacija i osjećaja zatezanja kože.

Upravo zato je važno da se znojenje i njega kože posmatraju kao dvije strane iste medalje – ako već ulažete napor u fizičko zdravlje, dozvolite i svojoj koži da to osjeti.

Zanimljivost: Redovno znojenje dokazano poboljšava mikrocirkulaciju u koži, što znači bolju ishranu ćelija i bržu regeneraciju. Također, znoj sadrži antimikrobne peptide koji mogu pomoći u borbi protiv određenih bakterija na koži – sve dok se pravilno ispere.

zalfija

Zdravlje

Ova biljka se smatra najjačim prirodnim antibiotikom

Ulaganje u zdravlje ne završava nakon zadnjeg ponavljanja na spravi. Prava briga počinje tek nakon treninga, kada koža traži pažnju, čistoću i njegu. Ako uskladite znojenje i njegu kože, vaša koža neće samo preživjeti teretanu – zablistaće zajedno s vama.

Podijeli:

Tagovi:

Trening

znojenje

teretana

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

Savjeti

Evo zašto peškire nikada ne treba sušiti na radijatoru

3 h

0
Термостат

Savjeti

Ovo je idealna temperatura termostata zimi

5 h

0
Ови уређаји су невидљиви гутачи струје чак и када не раде

Savjeti

Ovi uređaji su nevidljivi gutači struje čak i kada ne rade

5 h

0
Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

Savjeti

Evo kako da očistite vaše jastuke od prljavštine bez pranja

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

15

56

Dječak (5) poginuo na dječjem rođendanu nakon što je na njega pao zid

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner