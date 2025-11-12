Logo
Large banner

Evo zašto peškire nikada ne treba sušiti na radijatoru

12.11.2025

12:58

Komentari:

0
Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору
Foto: Pexels

Sušenje veša zimi zna biti pravi izazov. Dok ljeti veš brzo osuši na svježem vazduhu, hladni i kišoviti dani usporavaju proces, a mokar veš u domu može poprimiti neprijatne mirise.

Jedan od čestih načina da se ubrza sušenje jeste prebacivanje mokrih peškira preko radijatora. Iako se ovo može činiti praktičnim rješenjem, stručnjaci upozoravaju na nekoliko ozbiljnih problema.

илу-пиштољ-08092025

Hronika

Upao u kladionicu, izvadio pištolj i radnici zaprijetio: Ubiću te

Prvo, peškiri prekriveni radijatorom mogu otežati pravilnu distribuciju toplote u prostoriji. Radijatori zagrijavaju prostor konvekcijom, kruženjem toplog zraka, ali kada su prekriveni materijalom, protok vazduha se smanjuje. To znači da radijator mora jače raditi da bi prostorija bila topla, što povećava potrošnju energije i račune za grijanje.

Drugo, postoji i rizik od požara, posebno kod akumulacionih grijalica. Pregrijavanje usljed pokrivanja vlažnim ili zapaljivim materijalima može izazvati neželjene posljedice.

Osim ekonomskih i sigurnosnih aspekata, sušenje peškira na radijatoru može uticati i na zdravlje ukućana. Vlaga koja isparava iz mokrog veša povećava rizik od pojave buđi i grinje u zatvorenom prostoru, a loša ventilacija može izazvati respiratorne probleme poput bronhitisa ili alergija. Istraživanja pokazuju da sušenje veša u zatvorenom tokom zime može povećati vlažnost u domu za čak 30 posto.

беба

Svijet

Žena nasjela na prevaru i umalo ostala bez tek rođenog djeteta

Ako nemate mašinu za sušenje, sigurnija alternativa je sušenje peškira u dobro provjetrenoj prostoriji. Preporučuje se otvaranje prozora kako bi višak vlage izašao i zatvaranje sobnih vrata da se vlaga ne širi po cijelom domu. Dodatno, korisno je razmisliti o kupovini odvlaživača zraka, ali i jednostavni trikovi, poput postavljanja peškira na rešetke ili stalke za sušenje, mogu pomoći da prostor ostane suv i zdrav.

Podijeli:

Tagovi:

Peškiri

radijatori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

Hronika

Radove naplatio 18.000 KM, a nije ih ''provukao'' kroz knjige

3 h

0
Гугл оптужен за незаконито праћење корисника

Nauka i tehnologija

Gugl optužen za nezakonito praćenje korisnika

3 h

0
Упозорење потрошачима: Опасна бактерија пронађена у цимету

Ekonomija

Upozorenje potrošačima: Opasna bakterija pronađena u cimetu

4 h

0
Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Republika Srpska

Milanu Miličeviću ukinute mjere zabrane

4 h

0

Više iz rubrike

Термостат

Savjeti

Ovo je idealna temperatura termostata zimi

5 h

0
Ови уређаји су невидљиви гутачи струје чак и када не раде

Savjeti

Ovi uređaji su nevidljivi gutači struje čak i kada ne rade

5 h

0
Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

Savjeti

Evo kako da očistite vaše jastuke od prljavštine bez pranja

7 h

0
Кисели купус

Savjeti

Uz pomoć ovog starinskog recepta ojačajte imunitet pred zimu

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

15

56

Dječak (5) poginuo na dječjem rođendanu nakon što je na njega pao zid

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner