Evo kako da očistite vaše jastuke od prljavštine bez pranja

Pranje jastuka nekada djeluje kao pravi poduhvat…Jastuci i jorgani su predmeti koji se peru svega nekoliko puta godišnje jer mašina za veš može uništiti njihovo punjenje.

Od prljavštine ovi predmeti se štite navlakama, a koje je neohodno redovno čistiti. Ali, i pored platnenih jastučnica i navlaka, na jastucima se nakupe prašina, znoj i grinje. Ipak, postoji vrlo jednostavan način da ih se riješite i to bez pranja!

Lindzi, mama i samoprozvana „kraljica čišćenja“ je podijelila super trik koji uklanja prljavštinu sa ovih predmeta za tili čas!

„Pranje jastuka može biti prilično dugotrajan postupak, pa zašto da ih ne osvježite s vremena na vrijeme. I to, vrlo jednostavnim ‘provlačenjem’ kroz program za sušenje u mašini za veš? Na jastucima se nakupljaju mrtva koža, grinje i prašina, zbog čega vremenom mogu da postanu skoro duplo teži“, napisala je uz video koji je podijela na Instagramu i koji otkriva njen tajni metod.

„Brzinski program sušenja od 20 minuta u mašini za veš osvježiće jastuk jer je toplota odličan način da se ubiju klice i bakterije. Ne zaboravite da jastuk treba da mijenjate svake dvije godine i koristite jastučnice kako bi ih zaštitili od fleka. Ako vam jastuk više ne pruža dobru potporu i postao je ‘kvrgav’, vjerovatno vam je potreban novi“, napisala je.

Prednosti ovog trika

Kada je u pitanju održavanje higijene i čistoće u domaćinstvu, ovaj trik se pokazao kao jednostavan, ali efikasan način za produženje vijeka trajanja jastuka i očuvanje higijene okruženja za spavanje. Ovaj jednostavan trik privukao je pažnju nekoliko hiljada ljudi, a mnogi planiraju da isprobaju ovu metodu kako bi osvežili svoje jastuke.

– Ovo je odlično!

– Hvala što ste sa nama podijelili ovaj savršen trik.

– Kakva koincidencija, baš sam to planirala danas da probam sa svojim jastukom i sada vidim ovo!

– Isprobavam koliko večeras – bili su neki od komentara na mrežama.