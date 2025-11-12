Logo
Pomozimo svešteniku Bogdanu Stjepanoviću iz Bijeljine, pozovimo 1457

Izvor:

RTRS

12.11.2025

08:10

Komentari:

0
Помозимо свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине, позовимо 1457
Foto: Instagram.com/bogdanjovanastjepanovic

Pod motom "Igrajmo i pjevajmo za Bogdana", u Centru za kulturu u Bijeljini tokom ove sedmice održavaju se humanitarni koncerti za sveštenika Bogdana Stjepanovića iz Bijeljine, kojem je hitno potrebna pomoć za transplantaciju jetre.

Organizatori su SKUD "Semberija" i ansambl "Bisernica" sa kojima je sveštenik Bogdan Stjepanović dvadesetak godina sarađivao i koji je poznat kao izuzetan izvođač narodne muzike.

Koncertima su se odazvala brojna kulturno-umjetnička društva, ali i horovi i muzički ansambli sa područja Bijeljine i Ugljevika, svi sa jednom željom - da pomognu svešteniku Bogdanu u njegovoj životnoj borbi za koju su neophodna velika novčana sredstva.

Sutra će biti održan koncert ansambla "Bisernica", a gost večeri je Danka Stojiljković.

U petak, kada je i posljednje humanitarno veče "Pjesmom i igrom za Bogdana", nastupiće kulturno-umjetnička društva iz Bijeljine, Hor "Sveti Đorđe" i Dječiji hor "Zujalice".

Svešteniku Bogdanu Stjepanoviću možete pomoći pozivom na broj 1457 i donirati jednu konvertibilnu marku.

Takođe, možete pomoći uplatom novčanog priloga na tekući račun: 338-190-251-89000-51

Devizni račun: 40907712105

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA393381902819125139

Za uplate iz inostranstva adresa je Majora Dragutina Gavrilovića 18, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

