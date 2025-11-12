Logo
Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

ATV

12.11.2025

07:53

Какво нас вријеме очекује данас?
U Republici Srpskoj i FBiH danas se očekuje pretežno sunčano i još toplije vrijeme, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Svježije će biti u mjestima oko rijeka i u kotlinama gdje se, nakon hladnijeg i pretežno vedrog jutra, duže zadrži jutarnja magla.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus tri stepena Celzijusova u višim predjelima do osam na jugu, dok će se maksimalna kretati od 13 do 18, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 10 stepeni Celzijusovih.

Nauka i tehnologija

Fejsbuk gasi "Like" i "Share" opcije na ovim mjestima

Danas su po kotlinama i uz riječne tokove u centralnim, istočnim i sjevernim predjelima preovladavali magla i niska oblačnost, dok je u ostalim predjelima bilo pretežno vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vremenska prognoza

