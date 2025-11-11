Sutra slavimo ove svetitelje: Primjer su mučeništva i dobra, izgovorite molitvu za iscjeljenje

U pravoslavnom kalendaru 12. novembar je dan kada se prisjećamo Svetog Zinovija i njegove sestre Zinovije, dvoje ljudi iz grada Egeje u Kilikiji koji su iz bogate porodice odlučili da sve ostave i posvete život Bogu.

Umjesto udobnosti i moći, izabrali su pomoć siromašnima, milosrđe i čudotvorstvo.

Zinovije je, kažu predanja, dobio od Boga dar iscjeljenja: svojom rukom je dodirivao bolesne i mnogi su ozdravljali. Kada je bio uhvaćen tokom progona hrišćana, sudija mu je ponudio izbor – da se pokloni bogovima i živi ili da ostane vijeran Hristu i pogine. On je odgovorio: “Život bez Hrista nije život, nego smrt, a smrt radi Hrista nije smrt, nego život.”

Njegova sestra Zinovija nije željela da ostane po strani. Reče: “I ja želim da ispijem čašu stradanja i da se vijencem vjenčam zajedno sa bratom.” Zajedno su podnijeli mučeništvo oganj, kipuću smolu, mač i oko 285. godine prenijeli se u Carstvo nebesko.

Molitve za iscjeljenje i snagu

Vjernici sutra mole Svetog Zinovija i Svetu Zinoviju za iscjeljenje, za snagu i za mir u srcu. Možete i vi izreći molitvu u tišini:

– Sveti Zinovije i Sveti Zinovija, molite se za nas i za one koji boluju. Dovedite nas bliže Hristu i učinite da i u našim kućama vlada mir.

– Gospode, čijom ljubavlju sve stvorenje diše, po molitvama Svetoga Zinovija i Zinovije, daruj nam zdravlje tijela i duha, i učini da vjera bude jača od straha.

Njihova priča podsjeća da ljubav prema Bogu i bližnjima vrijedi više od svakog bogatstva i da vjera u trenutku iskušenja može biti najveća snaga.