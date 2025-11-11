Srpski ljekar dobio veliko priznanje u svijetu: Američka nagrada će nositi njegovo ime

Profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu Vladimir Jakovljević izjavio je danas da ja za njega velika čast, ali i još veća obaveza za dalji rad to što je u Las Vegasu u septembru dobio priznanje da će jedna od nagrada Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka (IACS) ubuduće nositi njegovo ime.

Nekim naučnicima i drugim značajnim osobama se ovakve stvari dešavaju u svijetu posthumno ili u nekoj dubokoj penziji, a ja sam tek na trećini svoje karijere, istakao je Jakovljević za Tanjug i dodao da je to što je na godišnjem sastanku Sjevernoameričke sekcije IACS-a u Las Vegasu dobio svjetsku nagradu koja nosi ime naučnika Granta Pirsa, veliko priznanje za njega i za kompletan tim sa kojim on radi na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.

''Imao sam neki nagovještaj o ovome početkom ove godine od izvršenog direktora te Akademije da će predložiti Izvršnom odboru da nagrada nosi ime po meni. To je prihvaćeno u martu, dobio sam pismo od njih da je prihvaćeno a objelodanjeno je u Las Vegasu na godišnjem sastanku Sjevernoameričke sekcije Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka u septembru. Prvi put je ta nagrada dodijeljena prošle godine u Pragu i to naučnicima koji su bolji od mene'', naveo je on.

Profesor je istakao da to što će nagrada nositi ime po njemu je jedno izuzetno priznanje za njega lično, ali istovremeno i obaveza zato što oni ljudi koji rade sa njim treba da nastave dalje tim putem i da budu još bolji.

Na pitanje kakvu odgovornost sa sobom nosi ova nagrada i šta on osjeća kao potrebu ili obavezu da uradi da bi opravdao činjenicu da nagrada nosi ime po njemu, Jakovljević je rekao da je to za njega lično velika obaveza pa tek onda zadovoljstvo s obzirom na to da ta organizacija uvijek prepoznaje izvrsnost u nauci, ali i mogućnost organizacije raznih kongresa i privlačenje mladih ljudi.

Profesor je istakao da je za njega kao predsjednika Evropske sekcije IACS-a u drugom mandatu glavni zadatak sada da uticaj te Akademije proširi na što veći broj evropskih zemalja i privuče što veći broj mladih ljudi.

Dodao je i da se nada da će za vrijeme svog drugog mandata kao predsjednika Evropske sekcije ove Akademije uspjeti da integriše sve zemlje Zapadnog Balkana i srednje Evrope u ovo, i uključiti još veći broj mladih ljudi koji su zainteresovani da rade sa njim i njegovom grupom.

''Ja sam 30 godina na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu a prije toga sam pet godina sarađivao kao student. Još od srednje škole sam imao tih sklonosti, nauka je u profesionalnom smislu moj život. Trudim se da taj virus kojim sam zaražen još od malih nogu prenesem na mlađe generacija i dobro mi ide za sada'', poručio je profesor.