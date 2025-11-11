Logo
ATV u Čerkezovcu: Priprema lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada

Ines Đanković

11.11.2025

Na lokaciji bivšeg vojnoskladišnog kompleksa Čerkezovac priprema se lokacija za gradnju Centra za zbrinjavanje nuklearnog otpada. Do sada je uklonjeno osam skladišnih vojnih objekata.

Iz Centra potvrđuju za ATV da je presudno da lokacija bude potvrđena kao pogodna za njegovu gradnju. Čeka se Studija uticaja na okolinu, a nakon toga tražiće se lokacijska i građevinska dozvola. Poručuju da razloga za zabrinutost nema.

Sam radioaktivni otpad potrebno je prije skladištenja obraditi i pakovati na način koji onemogućuje migraciju radioaktivnih čestica u okolinu. Takav prerađeni otpad zatim se stavlja u metalne spremnike, a oni u armirano betonske spremnike koji se popunjavaju betonom i zatvaraju betonskim poklopcem. U skladište mogu doći samo već gotovi spremnici, a prerada otpada koji Fond mora preuzeti iz Nuklearne elektrane Krško će se odvijati u nekom od evropskih centara za preradu.

Трговска гора

BiH

Hrvatska gradi odlagalište radioaktivnog otpada na samoj granici sa BiH

Planirana je izgradnja dva skladišta. Nekadašnji vojni bunkeri, uz dodatne radove, služiće za prijem radioaktivnog otpada iz Hrvatske i njegovo skladištenje. Najveće skladište biće za radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško.

Kompletna izgradnja Centra na lokaciji Čerkezovac, uključujući i pripremne radove, od kojih su neki već završeni, koštaće oko 30 miliona evra, a zauzimaće povšinu od 6.300 m kavadratnih. Radovi bi trebalo da budu završeni 2027. godine, a već 2028. godine Centar bi trebalo da počne sa radom.

Protiv izgradnje su u opštini Dvor. U Novom Gradu za Hrvatsku kažu da nisu dobre komšije i da ne brinu o stanovnicima s druge strane rijeke. Niko ne želi otpad u svom dvorištu, ne želimo ni mi, poručuje načelnik Dvora. Prilika da se iznesu stavovi biće izgalanje Studije izvodljivosti, što je ključni dokument.

''Mi toga nemamo. Ključni dokument će ići ili krajem ove ili početkom iduće godine. Biće izlaganje u Zagrebi u Dvoru i BiH i to je trenutak kada se treba uključiti Dvor, BiH i RS, i reći zašto to nije pogodno. Posebno ću reći to da BiH ima alate da kaže da je to pogodno ili nije. Do sada smo čuli u javnom prostoru samo puno priče'', rekao je Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor.

osa

Svijet

Otkriveno radioaktivno osinje gnijezdo: Izdato hitno saopštenje

''Ovaj prostor je naseljeniji je nego prostor Banovine. Mi uvijek govorimo o 250 hiljada stanovnika. Ne samo Novog Grada nego i opština u blizini nego u svih opština u slivu rijeke Une. Ukoliko dođe do curenja radioaktivnosti nemoguće đe da ono dođe do rijeke Une, a nemoguće je da se radioaktivnost izbaci iz vode'', kazao je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Jasni su i stanovnici Dvora i Novog Grada. Ne žele otpad u svojoj blizini.

ANKETA:

- Narod nije za to, ali nas se to ne pita. To je unaprijed dogovoreno.

- Mi smo se naravno žalili na sve te stvari. Ali nikakvog uspjeha . Obećavaju da ćemo napredovati.

- Sve najlošije što mogu reći, Da nas potruju, ubiju. Naši se izgleda loše bore.

- Katarstofa. Mislim kod nas i onako svako malo je neko bolestan. Svako malo neko boluje od raka. I u tom smislu meni je to katastrofa

I ranije su stručnjaci upozoravali da odlaganje radioaktivnog otpada na ovoj lokaciji ugrožava 13 lokalnih zajednica u slivu rijeke Une. Iz BiH stižu upozorenja da su radovi na Trgovskoj gori čisto kršenje međunarodnih konvencija. BiH će zaštitu tražiti i na međunarodnom planu.

