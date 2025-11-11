Logo
Pojačana frekvencija vozila u Gradišci i Rači

11.11.2025

13:32

Гранични прелаз Градишка
Foto: AMS RS

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Rača na ulazu u BiH, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Iz AMS su pozvali vozače da prate njihove "veb kamere" i na taj način se informišu o dužini čekanja na graničnim prelazima.

stasa kosarac

Republika Srpska

Košarac: "Trojka" i opozicija predlažu probosanskog šegrta, a ne pregovarača sa EU

Saobraćaj se na većini puteva odvija bez zastoja, uz povoljne uslove za vožnju.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke povećana je opasnost od odrona.

Vozačima iz AMS savjetuju opreznu vožnju, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

