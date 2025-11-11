Logo
Okupljanje u čast hrabrog Petra Šarića u Banjaluci

11.11.2025

11:32

Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци
Foto: Facebook

U čast hrabrog borca Petra Šarića iz Banjaluke, koji je preminuo u Beču nakon kraće borbe, građani Banjaluke večeras, 11. novembra, okupiće se u centru grada.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, okupljanje je zakazano za 19 časova na Trgu Krajine ispred Boske.

Građani su pozvani da dođu sa balonima koji će biti pušteni u čast mladog Petra.

Podsjećamo, vijest o preranom odlasku mladog Petra pogodila je region u srijedu, 5. novembra, a sahrana je bila u ned‌jelju, 9. novembra.

Најновија вијест

Hronika

Užas u Stanarima: Žena ubijena sjekirom

Inače, Petar je bio u Beču gd‌je je primao terapiju, a kako je ranije govorila njegova majka, bio je napravljen ogroman napredak.

Krajem avgusta njemu je otkriven rijedak i agresivan maligni tumor, a u međuvremenu je operisan.

Za dalje liječenje su mu bila potrebna ogromna finansijska sredstva, a brojni humani građani, organizacije i institucije stali su uz Petra u njegovoj borbi koju je hrabro vodio.

Komentari (0)
