Okupljanje u čast hrabrog Petra Šarića u Banjaluci

11.11.2025
11:32
U čast hrabrog borca Petra Šarića iz Banjaluke, koji je preminuo u Beču nakon kraće borbe, građani Banjaluke večeras, 11. novembra, okupiće se u centru grada.
Kako je objavljeno na društvenim mrežama, okupljanje je zakazano za 19 časova na Trgu Krajine ispred Boske.
Građani su pozvani da dođu sa balonima koji će biti pušteni u čast mladog Petra.
Podsjećamo, vijest o preranom odlasku mladog Petra pogodila je region u srijedu, 5. novembra, a sahrana je bila u nedjelju, 9. novembra.
Inače, Petar je bio u Beču gdje je primao terapiju, a kako je ranije govorila njegova majka, bio je napravljen ogroman napredak.
Krajem avgusta njemu je otkriven rijedak i agresivan maligni tumor, a u međuvremenu je operisan.
Za dalje liječenje su mu bila potrebna ogromna finansijska sredstva, a brojni humani građani, organizacije i institucije stali su uz Petra u njegovoj borbi koju je hrabro vodio.
