Meteorolozi najavili: Slijedi stabilizacija vremena, pa snijeg

Ispred nas je, prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, period stabilnih vremenskih prilika, međutim, kako navode, početkom naredne sedmice moguć je snijeg. Kako su istakli, narednih dana preovladavaće malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme.

"U centralnim i sjevernim područjima Bosne i Hercegovine prijepodne izgledna je magla i niska oblačnost, koja se u kotlinskim područjima može zadržati veći dio dana. Stabilizaciju vremenskih prilika pratiće pad temperature vazduha", napisali su oni.

Kako su dodali, sredinom sedmice se očekuje i slab mraz.

Zanimljivosti Da li je grijeh slaviti slavu u restoranu?

"Minimalne temperature vazduha variraće uglavnom između -2°C i 4°C u Bosni, do 8°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 10°C i 15°C u Bosni do 17 na području Hercegovine. Na područjima dugotrajnije magle maksimalne temperature uglavnom ispod 10°C", istakli su oni.

Međutim, početkom sljedeće sedmice, prema njihovoj prognozi, BiH će zahvatiti novo naoblačenje praćeno novim padavinama.

"U centralnim dijelovima zemlje na pretplaninskim i planinskim područjima moguća je pojava snijega, dok se na jugu i sjeveru očekuje kiša. Jutarnje temperature variraće između 1°C i 6°C u Bosni do 10°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 5°C i 11°C u Bosni do 16°C u Hercegovini", stoji u prognozi FHMZ-a.