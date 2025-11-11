Logo
Poskupljuje gorivo u Srpskoj

11.11.2025

11:47

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima, Đorđe Savić poručio je da je došlo do rasta cijena goriva u Republici Srpskoj.

"Došlo je do rasta cijena goriva i eurodizel je u Banjaluci od 2,39 do 2,41 KM po litri. U cijeloj Republici Srpskoj je takva cijena, možda oscilira u par feninga", rekao je Savić.

Poručuje da je tržište stabilno iako nema snabdijevanja iz rafinerije iz Pančeva.

"Tržište je stabilno iako nemamo snabdijevanje iz rafinerije nafte Pančeva i s obzirom na to da je došlo do havarije u MOL-u u Mađarskoj", kaže Savić.

Poručuje da je realno očekivati dodatni rast cijena.

"Možemo očekivati dodatni rast cijena jer je to realno ali za sada ne mogu reći da li će rast biti 2, 5 ili 10 feninga. Kada je riječ o 2026. godini cijena goriva će zavisiti od geopolitičke stabilnosti. Ukoliko bude stabilnosti biće i jeftinije gorivo", zaključio je Savić za Radio Republike Srpske.

