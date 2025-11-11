Poznat datum sahrane oca Marije Šerifović

Bubnjar Rajko Šerifović, preminuo je juče u Kragujevcu nakon kratke i teške bolesti, a povodom njegove smrti oglasila se Marija Šerifović, kao i njen brat Danijel Pavlović.

Rajko Šerifović, biće sahranjen u srijedu 12. novembra na groblju u Kragujevcu.

Od oca su se na društvenim mrežama oprostili i kćerka Marija, kao i sin Danijel.

"Neka ti Gospod podari Rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše Marijinog i mog oca Rajka. Hvala svima", napisao je Danijel, a zatim se oglasila i Marija:

Zanimljivosti Šta znači ako stalno sanjate istu osobu?

"Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion", napisala je Marija uz emotikone slomljenih srca.

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gdje je živio do posljednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio kćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine, piše Srpskainfo.