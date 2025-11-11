Logo
Large banner

Poznat datum sahrane oca Marije Šerifović

Izvor:

Srpskainfo

11.11.2025

11:43

Komentari:

0
Познат датум сахране оца Марије Шерифовић
Foto: Pixabay

Bubnjar Rajko Šerifović, preminuo je juče u Kragujevcu nakon kratke i teške bolesti, a povodom njegove smrti oglasila se Marija Šerifović, kao i njen brat Danijel Pavlović.

Rajko Šerifović, biće sahranjen u srijedu 12. novembra na groblju u Kragujevcu.

Od oca su se na društvenim mrežama oprostili i kćerka Marija, kao i sin Danijel.

"Neka ti Gospod podari Rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše Marijinog i mog oca Rajka. Hvala svima", napisao je Danijel, a zatim se oglasila i Marija:

илу-спавање-10102025

Zanimljivosti

Šta znači ako stalno sanjate istu osobu?

"Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion", napisala je Marija uz emotikone slomljenih srca.

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gdje je živio do posljednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio kćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine, piše Srpskainfo.

Podijeli:

Tag:

Marija Šerifović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта значи ако стално сањате исту особу?

Zanimljivosti

Šta znači ako stalno sanjate istu osobu?

2 h

0
Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

Društvo

Okupljanje u čast hrabrog Petra Šarića u Banjaluci

2 h

0
Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ

Republika Srpska

Minić: Imovina pripada entitetima, prijedlozi u suprotnosti sa Dejtonom ruše BiH

2 h

0
Ужас у Станарима: Жена убијена сјекиром

Hronika

Užas u Stanarima: Žena ubijena sjekirom

2 h

0

Više iz rubrike

Дарко Лазић у теретани

Scena

Darko Lazić neprepoznatljiv: Ošišao se na ćelavo, na glavi ožiljak od nesreće

3 h

0
Ruža cvijet

Scena

Preminuo legendarni glumac

5 h

0
Погинуо познати српски ди-џеј

Scena

Poginuo poznati srpski di-džej

7 h

0
Тамара Грујић

Scena

Tražio je po hotelu, ona u tuđem krevetu: Muž srpske voditeljke doživio šok

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

14

06

U Petrovu otkrivena plantaža indijske konoplje

14

05

Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

13

59

Predsjedništvo BiH jednoglasno podržalo budžet za 2025. godinu

13

54

Vulić: Savjet ministara jedini nadležan za imenovanje pregovarača sa EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner