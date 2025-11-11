Logo
Darko Lazić neprepoznatljiv: Ošišao se na ćelavo, na glavi ožiljak od nesreće

Izvor:

Blic

11.11.2025

10:49

Дарко Лазић у теретани
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Folker Darko Lazić nedavno je doživio saobraćajnu nesreću prilikom koje je zadobio povrede glave.

On je nakon ušivanja imao 15 kopči, a sada je pokazao ožiljak.

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija i dalje razmatra svrsishodnost nuklearnih testiranja

Darko Lazić je podijelio snimak iz teretane, a ljudi ga u prvi mah u takvom izdanju nisu prepoznali.

On se ošišao na ćelavo, a pokazao je i veliki ožiljak koji mu je ostao na glavi nakon nesreće.

Kaća povrijedila glavu i rebra

Darkova supruga, Katarina Lazić, zadobila je lakše povrede.

– Da li ste znale da ja nisam trenirala mjesec i po dana? Prvo tri nedjelje nisam mogla zbog one alergije, a poslije smo imali saobraćajnu nesreću gdje sam imala povrijeđenu glavu i rebro – napisala je ona na Instagramu.

“Pio sam alkohol prije nesreće”

Darko je priznao da je konzumirao alkohol prije udesa.

Лијекови

Svijet

Bande u Britaniji prave lijekove za mršavljenje

– Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim ljekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dvije flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića – rekao je Darko nedavno.

