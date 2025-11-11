Orban: Brisel želi da nastavi rat i sankcije

Izvor:
Tanjug
11.11.2025
10:39
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da, iako je Mađarska obezbijedila izuzeće od američkih sankcija, Brisel i dalje zabranjuje uvoz ruskih energenata od 2027. godine.
"Oni žele da nastave rat i sankcije", rekao je Orban u objavi na Fejsbuku, prenosi MTI.
On je ocijenio da su "ljudi u Briselu preduzeli brzu akciju".
"Izjavili su da je Mađarska izuzeta od američkih sankcija, ali će ipak zabraniti uvoz ruskih energenata u Evropu od 2027. godine", kazao je Orban.
Dodao je da je jasno da sporazumi Mađarske sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o izuzeću od američkih sankcija za uvoz ruskih energenata "donose korist svim Mađarima".
"Zaštitili smo smanjenje računa za komunalne usluge, nismo dozvolili da cijene gasa porastu i otvorili smo nove perspektive za mađarsku ekonomiju", zaključio je Orban, koji je krajem prošle nedjelje boravio u posjeti Vašingtonu.
