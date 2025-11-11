Drama na aerodromu: Vozilo za prevoz putnika udarilo u platformu, ima povrijeđenih

Specijalno vozilo koje prevozi putnike između terminala i aviona udarilo je u platformu na Međunarodnom aerodromu Vašington Dales u saveznoj državi Virdžinija, zbog čega je 18 osoba hospitalizovano.

Incident se dogodio u ponedeljak oko 16.30 časova po lokalnom vremenu kada je vozilo pristupilo platformi, mjestu za ukrcavanje putnika, prenio je danas AP.

Svijet Tragedija u Mađarskoj: Petoro mladih stradalo u sudaru sa vozom

Povrijeđeni nemaju povrede opasne po život.

Aerodrom je nastavio da radi normalno.

Takva specijalna vozila mogu da prevoze do 102 putnika, dugačka su oko 16,5 metara, a široka 4,9 metara.