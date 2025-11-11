Logo
Large banner

Drama na aerodromu: Vozilo za prevoz putnika udarilo u platformu, ima povrijeđenih

Izvor:

Tanjug

11.11.2025

09:46

Komentari:

0
Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених
Foto: Pixabay

Specijalno vozilo koje prevozi putnike između terminala i aviona udarilo je u platformu na Međunarodnom aerodromu Vašington Dales u saveznoj državi Virdžinija, zbog čega je 18 osoba hospitalizovano.

Incident se dogodio u ponedeljak oko 16.30 časova po lokalnom vremenu kada je vozilo pristupilo platformi, mjestu za ukrcavanje putnika, prenio je danas AP.

Ротација-илустрација

Svijet

Tragedija u Mađarskoj: Petoro mladih stradalo u sudaru sa vozom

Povrijeđeni nemaju povrede opasne po život.

Aerodrom je nastavio da radi normalno.

Takva specijalna vozila mogu da prevoze do 102 putnika, dugačka su oko 16,5 metara, a široka 4,9 metara.

Podijeli:

Tagovi:

aerodrom

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

Svijet

Tragedija u Mađarskoj: Petoro mladih stradalo u sudaru sa vozom

30 min

0
Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу

Region

Od danas u Sloveniji zabranjeno vezivanje pasa u kućnom okruženju

34 min

0
Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

Ostali sportovi

Poznati sportista pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji

44 min

0
Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Danas je najmoćniji numerološki datum u godini: Mogu vam se ostvariti najveće želje

44 min

0

Više iz rubrike

Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

Svijet

Tragedija u Mađarskoj: Petoro mladih stradalo u sudaru sa vozom

30 min

0
Цијела Европа на удару поларног вртлога?

Svijet

Cijela Evropa na udaru polarnog vrtloga?

1 h

0
Алармантно: Смртоносан вирус се шири

Svijet

Alarmantno: Smrtonosan virus se širi

1 h

0
У рацији пронађено оружје код тинејџера из БиХ

Svijet

U raciji pronađeno oružje kod tinejdžera iz BiH

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

11

Djevojka pretučena i izbodena, traga se za osumnjičenim

10

04

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

10

03

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

10

01

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

09

59

Otkrivena "Lucifer" pčela

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner