Drama na aerodromu: Vozilo za prevoz putnika udarilo u platformu, ima povrijeđenih

Specijalno vozilo koje prevozi putnike između terminala i aviona udarilo je u platformu na Međunarodnom aerodromu Vašington Dales u saveznoj državi Virdžinija, zbog čega je 18 osoba hospitalizovano.
Incident se dogodio u ponedeljak oko 16.30 časova po lokalnom vremenu kada je vozilo pristupilo platformi, mjestu za ukrcavanje putnika, prenio je danas AP.
Povrijeđeni nemaju povrede opasne po život.
Aerodrom je nastavio da radi normalno.
Takva specijalna vozila mogu da prevoze do 102 putnika, dugačka su oko 16,5 metara, a široka 4,9 metara.
18 people hospitalized after mobile lounge crashes at Washington Dulles International Airport https://t.co/0DKovjfwFJ pic.twitter.com/EAFrWnZ5SA— New York Post (@nypost) November 11, 2025
