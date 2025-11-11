Poznati sportista pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji

Izvor:
Kurir
11.11.2025
09:28
Godofredo Kastro, poznat i po nadimku Pepi je pronađen mrtav u zatvoru na Floridi u trenutku kada je imao 38 godina.
Brazilac je bio pritvoren zbog optužbi za porodično nasilje nad suprugom Samarom Melo, a protiv njega su bile pokrenute i druge krivične prijave. Sudski spisi navode da je Kastro bio optužen za otmicu, fizički napad, davljenje i ometanje svjedoka. Njegov slučaj je trebalo uskoro da dođe do suđenja.
Povodom tragične vijesti o smrti borca, advokat Samare Melo uputio je saopštenje javnosti:
"Smrt osobe koja se nalazi u pritvoru je ozbiljna stvar. Postoje procedure koje moraju da ispoštuju američke vlasti, a sve informacije biće objavljene isključivo od strane nadležnih organa. Do tada, molim za poštovanje porodice i da se izbjegavaju zlonamjerni komentari i nagađanja, kako se ne bi izazvao dodatni bol", navedeno je u saopštenju.
Smrt Godofreda Kastra trenutno je predmet istrage, a američke vlasti još uvijek nisu objavile zvanične detalje o okolnostima koje su dovele do tragedije.
Kastro je rođen je u julu 1987. godine u Fortalezi u Brazilu.
U periodu od 2012. do 2018. godine nastupao je u UFC-u, gde je odradio 11 borbi protiv poznatih protivnika kao što su Andre Fili, Šejn Burgos i Mirsad Bektić.
Nakon odlaska iz UFC-a, brazilski borac je nastavio da se takmiči u drugim MMA organizacijama širom svijeta. Njegov posljednji meč održan je 2022. godine, a profesionalnu karijeru završio je sa učinkom od 14 pobjeda i 7 poraza, piše Kurir.
