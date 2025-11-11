Dodik: Srpski narod je platio slobodu krvlju i zato nikada ne pristajemo na zaborav

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je srpskom narodu Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, ističući da 11. novembar nije samo datum iz kalendara svjetske istorije, već dan kada se s poštovanjem prisjećamo miliona života ugašenih u najkrvavijem sukobu čovječanstva i posebno junačkog doprinosa srpskog naroda koji je tada stajao na strani pravde, slobode i civilizacije.

"Dan primirja u Prvom svjetskom ratu podsjeća nas na jedan od najtežih, ali i najslavnijih perioda u istoriji srpskog naroda. Dok je svijet obilježavao kraj velikog ratnog stradanja, srpski narod je iza sebe imao godine herojske borbe, nezamislive žrtve i moralnu pobjedu koja je u temelje ugradila slobodu čitavog civilizovanog svijeta", izjavio je Dodik za Srnu povodom obilježavanja 11. novembra - Dana primirja u Prvom svjetskom ratu.

Podsjetivši da su Srbi u tom ratu dali ogroman doprinos pobjedi nad nepravdom i tiranijom, Dodik je naglasio da su Srbi ostali nepokolebljivi uprkos stradanjima i gubicima, a svoju snagu su nalazili u vjeri, slobodarskom duhu i ljubavi prema otadžbini.

Lider SNSD-a je istakao da je malo naroda u svijetu koji su podnijeli takvu žrtvu kao što je srpski, koji je izgubio trećinu svog stanovništva, ali je sačuvao obraz i čast i, najvažnije, donio je slobodu.

"Sa bojišta Cera i Kolubare, Kajmakčalana, preko albanskih gudura do Solunskog fronta, srpski vojnik je pokazao da moral, hrabrost i vjera u otadžbinu mogu pobijediti i najjače sile.

Zato ovaj dan nije samo spomen na kraj Prvog svjetskog rata, već opomena da se sloboda nikada ne dobija jednom zauvijek, već da se čuva odgovornošću, jedinstvom i sviješću o žrtvama koje su je stvorile", poručio je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska danas ima dužnost da tu istinu prenosi novim generacijama, da znaju da dolaze iz naroda koji je uvijek bio na pravoj strani istorije, i koji nikada nije kleknuo pred silom i tiranijom.

"U najmračnijoj istoriji 20. vijeka mi, Srbi smo bili na suprotnoj strani, onoj svijetloj, pravednoj i antifašističkoj", istakao je Dodik.

Čestitajući svim Srbima Dan primirja, Dodik je rekao za Srnu da se danas s ponosom, ali i tugom u srcu poklanjamo sjenima svih srpskih ratnika koji su dali svoje živote da bismo mi danas imali pravo da govorimo, dišemo i živimo u slobodi.

"Na Dan primirja, Republika Srpska izražava najdublje poštovanje prema svim srpskim ratnicima koji su svojim životima ugradili temelje današnje slobode. Njihova žrtva obavezuje nas da čuvamo istinu o našem stradanju i da njegujemo mir, ali i dostojanstvo naroda koji nikada nije pristao na poniženje.

Sloboda i mir nisu dati jednom zauvijek. Dužnost institucija Republike Srpske je da budu čuvari istorijskog pamćenja i nacionalnog dostojanstva, jer samo narod koji poštuje svoju prošlost i koji njeguje kulturu sjećanja može graditi sigurnu budućnost", zaključio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Potpisivanjem kapitulacije Njemačke u željezničkom vagonu u francuskom mjestu Kompijenj, 11. novembra 1918. godine okončan je Prvi svjetski rat.

Sjećanje na 11. novembar kada je u 11.00 časova potpisano primirje u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u šumi Kompijen u Francuskoj u mnogim zemljama širom svijeta, slavi se kao Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.

U Prvom svjetskom ratu poginulo je najmanje deset miliona vojnika, a još toliko ljudi umrlo je od bolesti i gladi. Srazmjerno najveće žrtve podnio je srpski narod koji je izgubio 26 odsto stanovništva, 400.000 vojnika i 640.000 civila.