Konferencija o održivom razvoju i investicijama u Banjaluci, prisustvuje Minić

11.11.2025

10:58

Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић
Foto: ATV

Konferencija pod nazivom "Partnerstvo - investicije - održiv razvoj", u organizaciji Privredne komore Republike Srpske počela je u Banjaluci.

Na konferenciji je predviđena i svečana dodjela sertifikata lokalnim zajednicama koje su ispunile zahtjev BFC SEE standarda za povoljno poslovno okruženje.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević Stanivukoviću: Politički Pinokio

Konferenciji prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar privrede i preduzetništyva Vojin Mitrović, ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, predstavnici lokalnih zajednica i privrede.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Mrežom za povoljno poslovno okruženje Srpske koju čine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo privrede i preduzetništva i Savez opština i gradova Republike Srpske.

Savo Minić

investicije

Banjaluka

